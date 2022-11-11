Как известная многодетная семья США попала в секс-скандал

В 2008 году на американском телеканале TLC состоялась премьера реалити-шоу «17 детей, и это не предел» (17 Kids and Counting) о многодетной религиозной семье из города Тонтитаун, штат Арканзас. В программе показывали будни благочестивых супругов Джеймса и Мишель Даггер (James и Michelle Duggar), воспитывавших 17 сыновей и дочерей. Передача имела успех у американской публики, собирая каждую неделю возле телеэкранов более миллиона зрителей. В 2015 году вокруг популярного шоу разгорелся скандал: в руках у журналистов оказались свидетельства о сексуальных домогательствах в семье Даггер. В результате программа была закрыта, но шумиха, возникшая из-за скандала в звездной семье, на этом не закончилась. Какие еще скелеты обнаружили журналисты и полицейские в шкафу у Даггеров, узнала «Лента.ру».

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«Поймал сына за тем, как он выходил из спальни девочек»

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«Сын героев шоу "17 детей, и это не предел" оказался фигурантом дела о сексуальных домогательствах» — материал с таким заголовком вышел в мае 2015 года в американском таблоиде InTouch. В публикации речь шла о Джоше, старшем сыне Даггеров, которому на тот момент было 27 лет. Он уже был женат, они с женой воспитывали троих детей.

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Как стало известно изданию, в начале 2000-х глава семьи Джеймс Даггер привел Джоша в полицейский участок, чтобы поговорить со знакомым правоохранителем Джимом Хатченсом о причастности сына к сексуальным домогательствам. Сообщалось, что жертвами приставаний стали несколько несовершеннолетних.

Джеймс [Даггер] сказал, что поймал сына, когда он выходил из спальни девочек. Отец понял, что случилось что-то нехорошее, — источник, знакомый с делом.

Статью с обвинениями в адрес героя реалити-шоу сначала не восприняли всерьез: InTouch был желтым изданием, специализирующимся на слухах и сенсациях из мира знаменитостей. Тогда журналисты решили достать главный козырь: через два дня они обнародовали копию полицейского отчета о событиях, происходивших в доме Даггеров.

Из документа следовало, что в 2002-2003 годах Джош, будучи подростком, по ночам заходил тайком в комнату к сестрам и трогал спящих девочек за интимные места. Однажды он приставал к сестре, которая сидела у него на коленях. Еще один эпизод, о котором упомянули в статье, был связан с тем, что мальчик заглянул под платье одной из сестер.

Полицейские выяснили, что от действий Джоша пострадали четыре его сестры и няня. Обстоятельства, при которых подросток приставал к няне, не уточнялись.

Родители знали о произошедшем, но не обратились в полицию. Сначала они рассказали о поведении сына старейшинам церкви, с которыми регулярно общались. Матери и отцу посоветовали на время отправить Джоша к общему знакомому помогать с ремонтом дома.

Еле сводили концы с концами

Первый выпуск шоу о Даггерах вышел осенью 2008 года. Он был посвящен поездке семьи в Нью-Йорк на интервью для телеканала NBC в честь Дня матери. В последующих сериях зрителей знакомили с бытом семьи — в частности, показывали, как родители и дети ходят за покупками, делят обязанности по дому и отмечают праздники.

Джеймс и Мишель Даггер — баптисты. Они регулярно водят детей в церковь, много общаются с членами баптистской общины. Супруги против абортов и средств контрацепции, они считают, что только бог решает, сколько детей им нужно произвести на свет. За время съемок у пары родились еще двое детей, так что в итоге шоу переименовали в «19 детей, и это не предел».

Это еще не все причуды семейной пары из Арканзаса. Все их сыновья и дочери носят имена, начинающие на букву J («джей»). Детям Даггеров нельзя носить открытую одежду, вести аккаунты в соцсетях, делать татуировки и пирсинг. Родители тщательно контролируют просмотр телевизора и использование интернета. Если кто-то из старших сыновей или дочерей собирается на свидание, их обязательно должен сопровождать один из родителей.

Шоу о семье, продвигающей крайне традиционные ценности, имело невероятный успех у зрителей. Начиная с пятого сезона каждый выпуск в среднем смотрели более одного миллиона зрителей. Самой же популярной стала серия, в которой старшая дочь Даггеров Джилл (Jill Duggar) вышла замуж за своего возлюбленного Дерека. Ее посмотрели 4,4 миллиона зрителей.

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Вместе со славой к Даггерам пришли деньги. За съемки одного выпуска программы семья могла заработать от 25 до 40 тысяч долларов (примерно от 1,5 до 2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Кроме того, они получали доходы от публичных выступлений, сотрудничества с популярными брендами и продажи DVD-дисков с шоу.

О таких заработках Джеймс и Мишель Даггер раньше могли только мечтать. В прошлом семья едва сводила концы с концами, сдавая в аренду несколько объектов коммерческой недвижимости. Одежду они покупали только в секонд-хендах, а продукты — в дискаунтерах или магазинах с низкими ценами.

Рассуждая о причинах популярности программы, профессор-теолог Грег Гарретт (Greg Garrett) заявил, что зрителям интересно наблюдать за тем, как двое взрослых справляются с таким количеством детей. «Как любое другое реалити-шоу, люди смотрят его и ждут, когда у героев наконец начнутся какие-то неприятности», — объяснил он.

По мнению эксперта, программа о многодетной семье особенно привлекала людей консервативных взглядов, которые находили утешение для себя в том, чтобы включить очередной выпуск и «в буквальном смысле вернуться на 50 или 100 лет назад, когда мужчины были главными в доме, а основной обязанностью женщин было воспитание детей».

Хотели рассказать правду

После обвинений в домогательствах Джош пробыл в гостях у друга семьи четыре месяца, помогая ему с ремонтом. Через некоторое время после возвращения отец отвел его к Хатченсу. Полицейский провел с подростком воспитательную беседу, строго отчитал его, но опрашивать пострадавших не стал.

Впоследствии подросток попросил прощения у сестер и няни за свои действия, и те приняли его извинения. Родители Джоша надеялись, что ситуацию с домогательствами после всего этого можно считать пройденным этапом. Однако в 2006 году на горячую линию Арканзаса по вопросам жестокого обращения с детьми поступила анонимная жалоба о сексуальных преступлениях в доме Даггеров.

Сразу после этого местные полицейские связались с Даггерами и попросили родителей прийти в участок. Правоохранители провели расследование, по результатам которого вина Джоша была доказана, но выдвигать обвинения против него не стали, так как с момента домогательств прошло три года и срок давности преступления истек.

Слухи о проблемах у Даггеров периодически появлялись в интернете с 2008 года, когда шоу о многодетной семье показали в эфире TLC. Однако общественности удалось узнать правду только в 2015 году, когда журналисты InTouch опубликовали документы из архива полиции Арканзаса. Как уверяют сотрудники таблоида, получить информацию им удалось совершенно легально.

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Журналисты сослались на закон штата Арканзас, согласно которому любой житель штата может подать запрос на получение публичных записей о расследовании властей и получить их бесплатно. Исключением являются только те, кто находится под следствием, и те, кто был осужден и запросил информацию, касающуюся департамента исправительных учреждений.

Однако в достоверность публикаций таблоида о Даггерах поверили не все. По словам cотрудника InTouch Дэвида Перела (David Perel), некоторые называли их статьи заказными и считали, что сторонники левых идей таким образом пытаются дискредитировать семью, пропагандирующую традиционные ценности. Но журналист утверждает, что редакция преследовала только одну цель: рассказать правду.

«Я глубоко раскаиваюсь»

Первым после скандальных материалов InTouch заговорил сам Джош. В посте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он подтвердил, что в подростковом возрасте домогался сестер. Он заверил, что встать на правильный путь после этого ему помогли родители.

12 лет назад, будучи подростком, я поступил непростительно, о чем очень сожалею. Я глубоко раскаиваюсь. Я сделал больно окружающим, в том числе членам семьи и близким друзьям. Я признался во всем родителям, которые предприняли несколько шагов, чтобы помочь мне справиться с ситуацией, — Джош Даггер.

Тогда же Джош покинул пост исполнительного директора FRC Action — отделения общественной организации «Совет по семейным исследованиям» (Family Research Council; FRC) в Вашингтоне. Это объединение известно тем, что выступает против разводов, абортов и ЛГБТ-сообщества.

Реакция TLC последовала уже на следующий день: представители телеканала объявили о закрытии шоу про Даггеров. В TLC заявили, что «глубоко опечалены и обеспокоены душераздирающей ситуацией» с Джошем. Вместе с тем не исключалось, что в будущем может выйти спин-офф с некоторыми героями телешоу.

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Вскоре после этого высказаться решили родители Джоша. Джеймс и Мишель дали большое интервью телеканалу Fox News, во время которого сообщили, что старший сын сам пришел к ним и в слезах признался в домогательствах к сестрам. По словам отца, это был один самых мрачных периодов в жизни семьи.

Наш сын нарушил божьи принципы, совершив неподобающие действия. Это было ужасно. Но я все же считаю, что хотя поступки Джоша и были непозволительными, это не значит, что их нельзя простить, — Джеймс Даггер, отец Джоша.

В наших сердцах было много горя. Мы поняли, что провалились как родители. Мы пытались воспитывать наших детей так, чтобы они поступали правильно и знали, что правильно. И несмотря на это один из наших детей поступил очень плохо. Как родители мы были просто опустошены, — Мишель Даггер, мать Джоша.

Родители подчеркнули, что после случившегося Джош и пострадавшие девочки получили помощь психолога. Помимо этого, мать и отец установили дома несколько правил. Например, старшим сыновьям было запрещено усаживать на колени младших детей, а детям нельзя было оставаться вдвоем в одной комнате, они всегда должны были быть на виду у взрослых.

Известие о том, что Джош в подростковом возрасте приставал к сестрам, не стало неожиданной новостью для его жены Анны. Как оказалось, об этом она узнала еще при первой встрече с будущим мужем — он сам ей об этом рассказал. Анна была уверена, что сеансы с психологом помогли ему в итоге встать на правильный путь.

«Снова обманул доверие»

Выход спин-оффа о самой известной многодетной семье Америки не заставил себя долго ждать. Уже через семь месяцев после скандала, в декабре 2015 года, на TLC показали реалити-шоу «Это не предел» (Counting On) про старших детей Даггеров. Новый проект был сосредоточен на том, как выросшие отпрыски строят свои семьи.

Правда, Джоша в спин-офф не пригласили. И не последнюю роль в этом сыграл громкий эпизод, случившийся летом того же года. 19 августа интернет-таблоид Gawker выпустил материал, в котором утверждалось, что у старшего сына Даггеров был платный аккаунт на интернет-сервисе для поиска любовниц Ashley Madison.

Я причинил боль своей семье, близким друзьям и фанатам шоу и навлек на них позор своими поступками, которые я совершил, когда мне было 14-15 лет. И сейчас я снова обманул их доверие, — Джош Даггер.

В качестве доказательства авторы статьи привели скриншоты базы пользователей платформы, которая оказалась в сети. Судя по опубликованной информации, Джош пользовался сервисом с февраля 2013 года по май 2015 года. В тот период они с женой ждали четвертого ребенка.

На следующий день на сайте семьи Даггер появилось официальное заявление Джоша. Он признался в зависимости от порно, заявил, что изменял жене, но не подтвердил и не опроверг информацию о том, что у него есть аккаунт на Ashley Madison.

Через неделю мать Джоша Мишель известила поклонников о том, что он отправился на длительное лечение. В какое именно учреждение попал Джош, не уточнялось. Она добавила, что поступки ее старшего сына сильно ранили родных и «оскорбили ценности, которыми дорожила вся семья».

«Причинил физические и моральные страдания»

В ноябре 2015 года разгорелся новый скандал, связанный с Джошем. Порноактриса Даника Диллан (Danica Dillan) обвинила его в том, что он «причинил ей физические и моральные страдания» во время секса по обоюдному согласию, который произошел несколькими месяцами ранее. Пострадавшая потребовала от него 500 тысяч долларов (31 миллион рублей по нынешнему курсу).

Правда, вскоре стало известно, что порноактриса солгала в обвинении против старшего сына Даггеров. У защиты Джоша, в тот момент еще находившегося на лечении, были доказательства того, что страдания во время интимной связи были выдуманы. Их обещали не обнародовать, если звезда фильмов для взрослых отзовет иск, что она в итоге и сделала в феврале 2016 года.

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Уже в следующем месяце Джош завершил курс лечения и вернулся в семью. Жизнь Даггеров возвращалась в прежнее русло. Родные Джоша снимались в новых сериях шоу «Это не предел», а сам он решил уделить внимание семье: с 2017 по 2021 год у него и Анны родились еще трое детей. Но осенью 2021 года Джош оказался на скамье подсудимых.

Правоохранители выяснили, что Джош скачивал фото- и видеоматериалы сексуального насилия над детьми и хранил их на своем компьютере. Полиция узнала об этом во время тайного расследования, связанного с онлайн-программой обмена файлами, которую, предположительно, использовал старший сын Даггеров для загрузки нелегального контента.

25 мая 2022 года Джоша приговорили к 12 годам и 7 месяцам лишения свободы. После освобождения из тюрьмы ему будет запрещено контактировать с несовершеннолетними, в том числе с собственными детьми, без присутствия взрослых.

Еще до вынесения приговора родители Джоша написали, что никогда не перестанут молиться за сына и любить его, как всех своих детей. Также они пообещали «делать все, чтобы окружить невестку Анну и ее детей любовью и заботой». При этом Джеймс и Мишель отметили, что их сердца и молитвы — с теми несовершеннолетними, которых вовлекли в создание порнографического контента.

За решением суда последовало закрытие спин-оффа о старших детях Даггеров и их семьях. «ТLC больше не будет снимать новые сезоны шоу "Это не предел"», — заявили на канале и добавили, что считают правильным предоставить семье Даггер возможность разобраться в произошедшем в частном порядке, без присутствия телекамер.