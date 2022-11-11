Самые большие породы собак в мире

В мире существует более четырехсот пород собак. Специалисты подразделяют их на маленьких, средних и крупных. Также кинологами выделяется отдельная группа четвероногих питомцев – гигантские породы. Среди этих псов есть настоящие тяжеловесы, а также животные, отличающиеся очень высоким ростом при относительно небольшой массе тела. Самая большая собака в мире – это немецкий дог по кличке Зевс, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Petstory Petstory

Чаще всего собаки-гиганты используются в качестве охранников или охотников. Крупные питомцы помогают человеку охотиться на крупного зверя и защищают дом от злоумышленников.

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Несмотря на грозный вид, обычно эти псы отличаются дружелюбностью и спокойным характером – они не склонны к проявлению необоснованной агрессии.

В данной статье собраны породы самых больших собак в мире с фото и названиями. Основание для включения животных в ТОП – высота в холке.

Немецкий дог

Страна происхождения: Германия

Рост: 72–90 см

Вес: 60–80 кг

Возраст: 9–10 лет

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Немецкий дог – самая большая порода собак в мире. Туловище животного очень сильное и мускулистое. Лапы – длинные и крепкие.

Этот пес считается хорошим компаньоном, поскольку способен понимать своего хозяина буквально с полуслова. Он пытается угодить владельцу во всем.

Доги терпеливы к детям и неплохо уживаются с другими домашними питомцами. Такие собаки отлично подойдут как большим семьям, так и одиноким заводчикам.

Дрессировке домашнего любимца нужно уделять достаточно времени. Иначе пес может стать своенравным и непослушным. Правильно воспитанный питомец всегда ведет себя сдержанно и неагрессивно.

Английский мастиф

Страна происхождения: Великобритания

Рост: 77–79 см

Вес: 70–90 кг

Возраст: 8–10 лет

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Английский мастиф – собака-тяжеловес. В древние времена их использовали для охоты на крупную добычу.

Невзирая на грозный внешний вид, этих животных отличает дружелюбный и спокойный нрав. Пес никогда не проявляет агрессии без причины.

Этого питомца можно заводить людям, далеким от спорта и активного образа жизни. Мастифа нельзя отнести к любителям подвижных игр. Он медлителен и даже пассивен. Плохо переносит жару.

Кобель этой породы по кличке Зобра был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая тяжелая собака в мире. Его вес составлял 155,6 кг.

Американский мастиф

Страна происхождения: США

Рост: 65–91 см

Вес: 65–90 кг

Возраст: 10–12 лет

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Американский мастиф внешне является копией мастифа, выведенного англичанами. Его основное отличие от собрата – аккуратность и крепкое здоровье. На данный момент порода относится к малочисленным и редким и пока что находится на стадии становления.

В повседневной жизни эти мощные собаки ведут себя миролюбиво и спокойно. Броситься в атаку мастиф может лишь тогда, когда почует реальную угрозу. К хозяину такие псы привязываются очень сильно. Разлуку с владельцем переносят болезненно.

Питомцы отличаются послушанием, поэтому дрессировке поддаются легко. Тренера они слушают очень внимательно и с радостью выполняют все его команды.

Леонбергер

Страна происхождения: Германия

Рост: 65–80 см

Вес: 34–50 кг

Возраст: 9–11 лет

Petstory

Леонбергер – порода собак с поистине царской внешностью: они большие и пушистые, а шерсть этих псов напоминает гриву льва.

Характер питомца отличается уравновешенностью. Он всегда спокоен и рассудителен. К тому же крайне терпелив: вывести из себя леонбергера довольно сложно. Агрессию представители этой породы проявляют только тогда, когда чувствуют приближение реальной опасности. Они всегда будут защищать всех членов семьи, в которой живут.

Очень преданы хозяину. Также эти большие лохматые собаки любят детей: представители породы терпеливы даже к постороннему ребенку и с радостью будут играть с ним. Могут стать неплохими няньками.

Сенбернар

Страна происхождения: Италия, Швейцария

Рост: 65–90 см

Вес: 50–91 кг

Возраст: до 9 лет

Petstory

Сенбернар – порода собак, относящаяся к гигантским. Эти псы могут работать спасателями.

В истории были случаи, когда сенбернары вызволяли людей, пострадавших от лавин. Благодаря острому чутью, они находили их под снежными завалами и отогревали своим телом.

Сенбернар добрый и спокойный. Эти красивые и мохнатые собаки любят людей и предпочитают всегда находиться в их обществе. Одиночество переживают болезненно. К хозяину привязываются очень сильно и готовы во всем ему угождать.

К маленьким детям относятся очень терпимо. К незнакомцам агрессии не проявляют, поэтому в качестве сторожей их заводить не стоит.

Комондор

Страна происхождения: Венгрия

Рост: 65–80 см

Вес: 40–60 кг

Возраст: 12 лет

Petstory

Комондора еще называют венгерской овчаркой. Внешность такой собаки очень необычна – пес имеет очень длинную шерсть, свисающую порой до самой земли. Щенки этой породы стоят довольно дорого.

Питомцы отличаются наблюдательностью и сообразительностью. Могут выполнять роль охранника. Свою семью пес будет защищать в любой ситуации. Детей комондоры любят, готовы поддержать любую игру с ними.

Владельцу такого животного следует приложить немало усилий для воспитания собаки. Уважение этого пса нужно заслужить, только тогда он беспрекословно будет выполнять все команды хозяина. Заводчикам-новичкам приобретать породу не рекомендуется.

Ньюфаундленд

Страна происхождения: Канада

Рост: 64–70 см

Вес: 50–54 кг

Возраст: до 10 лет

Petstory

Ньюфаундленды – большие собаки с добродушным характером. Считается, что у представителей данной породы полностью отсутствует инстинкт охотника. Эти псы очень любят воду, поэтому из них получаются отличные спасатели.

Ньюфаундленды очень спокойны. Относятся с большим доверием даже к незнакомцам. Смысл жизни этого пса – служение человеку. Своему хозяину они очень преданы и готовы сделать все, чтобы угодить ему. Совершенно не склонны к проявлению агрессии.

Любят детей, даже самых маленьких. Могут стать хорошими няньками. К другим домашним питомцам относятся терпимо, особенно если выросли вместе с ними.

Дирхаунд

Страна происхождения: Великобритания

Рост: 71–81 см

Вес: 34–50 кг

Возраст: 8–10 лет

Petstory

Дирхаунды относятся к охотничьим породам. Это самая большая собака среди группы борзых.

Дома эти псы ведут себя спокойно и сдержанно – почти никогда не лают. Как охотник дирхаунд отличается молниеносной реакцией и выносливостью.

Своему хозяину эти собаки очень преданы. К незнакомцам относятся скорее с интересом, чем с настороженностью. Но при условии реальной опасности пес отреагирует моментально.

Представители данной породы требуют профессионального подхода к дрессировке. Заводчики-новички вряд ли смогут справиться с таким псом. Заниматься с ним нужно регулярно и продолжительно.

Кавказская овчарка

Страна происхождения: СССР

Рост: 66–75 см

Вес: 45–75 кг

Возраст: 9–11 лет

Petstory

Кавказская овчарка относится к большим породам собак. Этот пес отличается бесстрашием и уверенностью. Может стать идеальным сторожем. В древние времена «кавказцев» использовали в качестве пастухов.

Такие псы обладают не только невероятной силой, но и отменным умом. При условии качественной дрессуры можно вырастить хорошего защитника семьи. Представители этой породы умеют отличать реальную угрозу от провокации.

Самой большой кавказской овчаркой на данный момент считается пес по кличке Арес. Высота животного в холке составляет 90 см. Он уже в возрасте одного года перерос своего отца – довольно крупного «кавказца».

Бурбуль

Страна происхождения: ЮАР

Рост: 59–88 см

Вес: 45–70 кг

Возраст: до 12 лет

Petstory

Бурбуль – собака, идеально подходящая на роль охранника. Требует качественного воспитания и ранней социализации.

Данная порода нуждается в своевременной дрессировке, поэтому наилучший вариант для хозяина – обратиться за помощью к специалистам. Бурбули своенравны и склонны к доминированию. Неправильно воспитанная собака может вести себя агрессивно.

Такие домашние питомцы, несмотря на свой грозный внешний вид, очень любят детей. Они способны не только играть с ними, но и быть неплохими няньками. В любом случае оставлять маленького ребенка с бурбулем надолго без присмотра не стоит.

Московская сторожевая

Страна происхождения: Россия

Рост: 72–78 см

Вес: 60–90 кг

Возраст: 10–12 лет

Petstory

Московская сторожевая – отличный охранник и защитник. Отличается спокойным нравом. Подойдет для содержания в вольере. Эта порода собак является одной из самых крупных в мире.

Такой пес способен стать любимцем всей семьи. Он хорошо ладит с детьми, относится к ним с большим терпением. С другими домашними животными уживается неплохо. Хозяину эти псы очень преданы. Незнакомца, представляющего реальную угрозу, такая собака атакует моментально – реакция у нее мгновенная.

Московской сторожевой необходима качественная дрессировка. Неправильно воспитанный пес может стать непослушным и упрямым.

Кувас

Страна происхождения: Венгрия

Рост: 66–76 см

Вес: 35–50 кг

Возраст: 10–12 лет

Petstory

Кувас – собака, отлично подходящая на роль охранника семьи. Характер отличается уравновешенностью и спокойствием.

Такого пса необходимо дрессировать и воспитывать с самого раннего возраста. Владелец должен быть очень терпелив: питомец довольно долго воспринимает информацию, осваивает новые команды не сразу. Если у хозяина отсутствует опыт в общении с собаками, то лучше обратиться к профессионалам.

Охранники по своей природе, кувасы всегда начеку. Незнакомых людей они не любят и относятся к ним с настороженностью. Но нападать без веской причины животное никогда не станет.

Ирландский волкодав

Страна происхождения: Ирландия

Рост: 76–86,5 см

Вес: 50–72 кг

Возраст: 10–11 лет

Petstory

Ирландский волкодав – крупная собака. Отличительной чертой этих животных является особый тип шерсти на морде – довольно длинная и жесткая «борода».

Несмотря на внушительные габариты, этот пес обладает добродушным и спокойным нравом. Он уравновешен и очень терпелив. Волкодавы способны проявлять эмоции: они будут радоваться и грустить вместе с хозяином.

Если питомец провинился, не стоит кричать на него и тем более бить. Это может негативно сказаться на психике животного.

Волкодавы хорошо уживаются с другими домашними питомцами, в том числе и с кошками.

Черный терьер

Страна происхождения: СССР

Рост: 66–74 см

Вес: 45–65 кг

Возраст: 10–12 лет

Petstory

Черный терьер – собака, идеально подходящая на роль служебной. Она обладает очень высоким уровнем интеллекта и при необходимости может принимать самостоятельные решения, не дожидаясь команды владельца.

Эти питомцы требуют регулярной дрессировки. Без должного воспитания могут стать неуправляемыми. Чтобы терьер беспрекословно слушался человека, нужно стать для него авторитетом.

К другим домашним животным относятся спокойно, воспринимая их как часть семьи. Способны стать заботливыми няньками, хотя надолго без присмотра эту крупную собаку с малышом оставлять не стоит.

Пиренейская горная собака

Страна происхождения: Франция

Рост: 65–80 см

Вес: 45–60 кг

Возраст: 10–12 лет

Petstory

Пиренейская горная собака относится к скотогонным породам. Отличается высоким уровнем интеллекта.

Этот пес отлично воспринимает новую информацию, но дрессировке поддается с трудом. Хозяин должен стать лидером и авторитетом – только в этом случае питомец будет выполнять его команды.

Дрессировка должна быть постоянной. В противном случае животное может стать упрямым и своенравным. Эти псы способны самостоятельно принимать решения, не дожидаясь приказа.

Пиренейская собака при условии правильного воспитания и ранней социализации станет отличным компаньоном и любимцем семьи.

Бульмастиф

Страна происхождения: Великобритания

Рост: 61–73 см

Вес: 45–60 кг

Возраст: 8–10 лет

Petstory

Бульмастиф – крупная собака с уравновешенным характером. Такие питомцы не склонны к проявлению беспричинной агрессии. Отличаются невозмутимостью, даже чопорностью. Идеальные охранники.

Пес не будет терпеть плохого отношения к себе, особенно со стороны незнакомцев. Поэтому если животное посчитает, что чужак подошел слишком близко и ведет себя агрессивно, питомец отреагирует моментально.

Бульмастифы нуждаются в дрессуре. В противном случае они могут стать неуправляемыми.

С другими домашними любимцами представители этой породы уживаются плохо, постоянно пытаясь занять лидирующую позицию.

Тоса-ину

Страна происхождения: Япония

Рост: 54–65 см

Вес: 38–50 кг

Возраст: около 9 лет

Petstory

Тоса-ину – единственные представители молоссов, выведенные японскими специалистами.

Собака отличается большой физической силой. По этой причине пес нуждается в качественной дрессуре и воспитании. Для заводчика-новичка наилучший вариант – обращение к специалистам-кинологам. Социализацией животного нужно заниматься с раннего возраста.

Не стоит приобретать такого пса людям, в семьях которых уже есть другие собаки. К домашним питомцам тоса-ину относятся очень ревностно и всегда пытаются занять позицию лидера в доме.

Акита-ину

Страна происхождения: Япония

Рост: 64–75 см

Вес: 36–50 кг

Возраст: 8–10 лет

Petstory

Акита-ину – одни из самых верных собак в мире. Они будут преданы своему хозяину всегда. Изначально их использовали для охоты.

Эти питомцы отличаются активностью и энергичностью. Считается, что они очень редко лают, предпочитая вместо этого фыркать. Им свойственно добродушие и миролюбие. Они спокойно относятся к другим животным. Могут стать неплохими няньками для детей.

Акита-ину подойдут как для больших семей, так и для одиноких людей. Однако для человека, предпочитающего пассивный образ жизни, такого питомца заводить не стоит. Эти псы чрезмерно активны и требуют длительных прогулок и регулярных нагрузок.

Русская псовая борзая

Страна происхождения: Россия

Рост: 65–80 см

Вес: 35–48 кг

Возраст: 10–12 лет

Petstory

Русская псовая борзая – очень древняя порода. На Руси с ней охотились еще в 17 веке. Внешний вид животного отличается величественностью и грациозностью.

Охотничьи инстинкты у этих животных проявляются, даже если борзая не использовалась для охоты на диких зверей. Именно поэтому другие собаки мелких пород могут восприниматься ею как добыча. Не стоит оставлять борзую на улице без присмотра.

Иногда эти питомцы могут вести себя упрямо и своевольно. Именно поэтому качественная дрессировка очень важна. Пес в обязательном порядке должен знать все основные команды.

К незнакомцам представители данной породы относятся спокойно, поэтому на роль охранников они не годятся.

Анатолийская овчарка

Страна происхождения: Турция

Рост: 66–76 см

Вес: 46–68 кг

Возраст: 10–13 лет

Petstory

Анатолийская овчарка – охранник, хорошо знающий свое дело. Порода является достаточно древней, сформировавшейся почти без человеческого участия.

Эти питомцы верны только одному человеку. К незнакомым людям относятся с опаской и вряд ли пойдут первыми на контакт. Сильно привязываются к определенной территории. Могут быть не только телохранителями, но и охранниками вещей, дома, квартиры.

Характер отличается спокойствием. Эти овчарки редко демонстрируют свои эмоции. К другим питомцам чаще всего относятся спокойно. К детям проявляют терпение.

Самая большая собака в мире в книге рекордов Гиннесса

На сегодняшний момент самой высокой собакой в мире считается пес породы немецкий дог по имени Зевс. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Рост питомца составлял 1,118 метров, а вес – 70,3 кг. Высота собаки, стоящей на задних лапах – 2,23 метра.

Petstory

Принадлежал этот гигантский пес семье из штата Мичиган (США). Его хозяйка – Дениз Дорлаг – говорила, что ее большой дог ел достаточно много – каждые две недели ему скармливали 13,6 кг пищи. Благодаря своему высокому росту воду он мог пить прямо из-под крана.

Несмотря на внушительные размеры, Зевс отличался доброжелательным и спокойным нравом. Он хорошо ладил как с людьми, так и с другими домашними животными. Пес был собакой-терапевтом – он постоянно посещал пациентов соседней больницы, оказывая им своим присутствием моральную поддержку. Умер дог в 2014 году в возрасте пяти лет.

Плюсы и минусы собак больших пород

Приобретение домашнего питомца – очень ответственный шаг. Выбор собаки зависит от нескольких факторов: возможностей владельца и его жизненных условий.

Пес крупных габаритов нуждается в повышенном контроле со стороны хозяина и в просторном жилище. По этой причине такую собаку не стоит заводить человеку, имеющему мало свободного времени и владеющему небольшой квартирой.

Среди основных достоинств животных, относящихся к крупным породам, можно выделить:

Отличное выполнение охранной функции;

Спокойный и уравновешенный характер (при условии качественной дрессуры);

Большая физическая сила и выносливость.

Крупные породы собак требуют постоянного внимания со стороны хозяина – им необходимо правильное воспитание и регулярные тренировки. Чаще всего прогулки с такими домашними любимцами должны быть продолжительными и активными.

При выборе питомца необходимо учитывать особенности каждой породы в отдельности. Одни являются лежебоками и не любят подвижных игр, другие – не подходят на роль сторожей, ввиду приветливого отношения к незнакомым людям.

К недостаткам крупных собак можно отнести:

Необходимость качественной и регулярной дрессировки;

Склонность к появлению заболеваний суставов;

Считается, что продолжительность жизни у таких питомцев меньше, чем у представителей мелких пород.

Кому подойдут крупные породы собак

Породы собак огромных размеров подойдут для спортивных и активных людей. Они с радостью составят своему владельцу компанию во время утренней пробежки или тренировки на спортплощадке.

Приобретать такого пса бизнесменам и людям, занятым своей карьерой, не стоит, поскольку они не смогут уделять ему достаточно внимания. Если питомец не получит должного воспитания, он может стать агрессивным и непослушным.

Крупные собаки подойдут как большим семьям, так и одиноким людям. Отдельные породы могут стать неплохими няньками. С другими домашними питомцами эти собаки чаще всего ладят неплохо, особенно, если выросли вместе с ними. Хотя есть и исключения, например, бульмастифы и тоса-ину. Они не терпят присутствия других животных в доме.