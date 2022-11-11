Россияне рассказали, какие книги чаще всего перечитывают

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере возглавили рейтинг самых перечитываемых книг среди россиян. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Литрес" со ссылкой на совместное исследование с онлайн-кинотеатром Premier.

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Согласно исследованию, перечитывают книги 84% опрошенных, главной причиной респонденты назвали особую атмосферу произведения (61,8%).

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"Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). На второй позиции - "Евгений Онегин" Александра Пушкина (16%). Третья строчка - у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)", - говорится в сообщении.

Среди зарубежных книг самой перечитываемой стала серия романов о Гарри Поттере Роулинг (37%). На втором месте - цикл повестей о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла (26%). Замыкает тройку лидеров роман "Гордость и предубеждение" Джейн Остин (23%).

Пересматриваемые фильмы и сериалы

Кроме того, согласно исследованию, 94% россиян любят пересматривать фильмы и сериалы, почти половина опрошенных (42%) пересматривали любимые фильмы более пяти раз. Среди отечественных картин лидируют советские ленты.

"На первом месте оказалась фантастическая комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (57%), снятая по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова. На второй строчке - "Служебный роман" Эльдара Рязанова (51%), на третьей - "Операция Ы и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая (48%)", - говорится в сообщении.

Среди зарубежных фильмов лидируют экранизации серии о Гарри Поттере (53,5%), второе место у приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря" (43%). Замыкает топ-3 комедия "Один дома" (42,5%).

Ситком "Интерны" (17%) лидирует в топе самых пересматриваемых российских сериалов, на второй строке расположился детективный триллер "Метод" (12,2%), третье место у "Универа" (11,1%). Самыми пересматриваемыми зарубежными сериалами стали "Шерлок" (30%), "Друзья" (24,5%) и "Доктор Хаус" (22,4%).