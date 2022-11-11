102-летняя британка спустя 76 лет нашла могилу своего ребенка

102-летняя британка спустя 76 лет нашла могилу своего мертворожденного ребенка, пишет Daily Mail. По словам женщины, ей говорили, что тело кремировали.

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Марджори Ригби в 1946 году узнала, что у нее родится ребенок от супруга Чарли, воевавшего в Италии и Африке во время Второй мировой войны. Через три дня после родов британке сообщили, что она родила мертвую дочку, а ее тело будет кремировано.

«Меня отправили домой через две недели. Я была одна, мне не с кем было поговорить или пообщаться»,— вспоминает женщина.

Марджори не пыталась разобраться в ситуации, так как была убита горем, но спустя десятилетия ее другая 70-летняя дочь решила докопаться до истины. Она написала в благотворительную организацию Brief Lives Remembered, расследование которой показало, что Лаура [имя погибшей сестры] на самом деле была похоронена вместе с другими на кладбище в Манчестере.

«Для меня было облегчением узнать, что у нее действительно есть могила», — прокомментировала Марджори, посетившая кладбище.