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53 минуты назад

102-летняя британка спустя 76 лет нашла могилу своего мертворожденного ребенка

Газета.Ru

102-летняя британка спустя 76 лет нашла могилу своего мертворожденного ребенка, пишет Daily Mail. По словам женщины, ей говорили, что тело кремировали.

102-летняя британка спустя 76 лет нашла могилу своего ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Марджори Ригби в 1946 году узнала, что у нее родится ребенок от супруга Чарли, воевавшего в Италии и Африке во время Второй мировой войны. Через три дня после родов британке сообщили, что она родила мертвую дочку, а ее тело будет кремировано.

«Меня отправили домой через две недели. Я была одна, мне не с кем было поговорить или пообщаться»,— вспоминает женщина.

Марджори не пыталась разобраться в ситуации, так как была убита горем, но спустя десятилетия ее другая 70-летняя дочь решила докопаться до истины. Она написала в благотворительную организацию Brief Lives Remembered, расследование которой показало, что Лаура [имя погибшей сестры] на самом деле была похоронена вместе с другими на кладбище в Манчестере.

«Для меня было облегчением узнать, что у нее действительно есть могила», — прокомментировала Марджори, посетившая кладбище.

Ригби добавила, что, несмотря на то, что могила была найдена, она не смогла установить мемориальную доску в честь Лауры, поскольку вместе с ней были похоронены другие мертворожденные дети.

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