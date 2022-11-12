День в истории: появились сберкнижки и каскадеры

Чем примечательна дата 12 ноября?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 12 ноября, в России — День специалиста по безопасности, в мире — День борьбы с пневмонией. 12 ноября немецкий алхимик и механик Иоганн Эрнст Элиас Бесслер продемонстрировал "вечный двигатель", Зимний дворец в Петрограде стал государственным музеем, в России появились сберегательные кассы, в съемках кино принял участие первый каскадер. Родились: республиканский политик Рашид Мусин, певица Галина Казанцева, скульптор Огюст Роден, актриса театра и кино Людмила Гурченко. Умерли: архитектор Ахмед Бикчентаев, деятельница русского старообрядчества Феодосия Морозова, создатель множества персонажей комиксов Стэн Ли. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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В честь кого названа улица Мусина

12 ноября 1927 года в деревне Чатра Топорнинского района Башкирской АССР родился Рашид Мусин. После Московского энергетического института он работал бригадиром, а затем инженером Казанской тепловой электростанции №1, где затем стал секретарем парткома. В 1956—1957 годы Мусин руководил этой ТЭЦ. Поднимаясь по служебной лестнице, он в 1961 году стал первый секретарем Казанского горкома КПСС, а с 1979-го по 1982-й годы был первым секретарем Татарского обкома КПСС. Скоропостижно скончался от инфаркта. В 1983-м было решено назвать его именем улицу в Ново-Савиновском районе.

12 ноября 1953 года в деревне Крещеное Мазино Тукаевского района родилась певица Галина Казанцева. Училась она в Альметьевском музыкальном училище, после — в Казанской государственной консерватории, с 1978 года 20 лет служила солисткой Татарского государственного академического театра оперы и балета. Самые заметные ее партии исполнены в операх "Кармен" (Микаэла), "Богема" (Мюзетта), "Алтынчеч" (Алтынчеч), "Черноликие" (Галима), "Башмачки" (Сарвар). Также Казанцева занимается фольклорным наследием кряшен.

12 ноября 1985 года умер первый татарстанский профессор архитектуры Ахмед Бикчентаев. Родившись в деревне Большие Менгеры Атнинского района, в столице республики он оказался, поступив в Казанский инженерно-строительного институт (сейчас Казанский институт инженеров коммунального строительства). Среди его проектов — реконструкция главного корпуса Казанского авиационного института, учебные здания Казанского инженерно-строительного института, экспериментальный поселок Шапши в Высокогорском районе Татарстана.

12 ноября 2021 года "Реальное время" сообщило, что в этот день перед Верховным судом Татарстана предстанут 10 обвиняемых в причастности к преступному сообществу, вымогательствам у предпринимателей и отъеме чужих квартир. По версии МВД, организацию этого ОПС благословил "вор в законе" Рашид Хачатрян и он же утвердил статус двух криминальных лидеров Чистополя.

Зимний дворец сделать музеем!

12 ноября 1841 года российский император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс "для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом". Первую сберкнижку получил надворный советник, помощник директора экспедиции Петербургской ссудной казны Николай Антонович Кристофари, а всего в тот день сделали вклады 76 человек на сумму 426,5 рубля. На счет тогда за один раз можно было внести от 50 копеек до 10 рублей. На счете не могло быть более 300 рублей серебром (100 тысяч современными рублями), если вкладчик продолжал его пополнять, дивиденды не начислялись. Сначала вклад приносил доход 4% годовых, в 1857 году ставку понизили до 3%.

12 ноября 1917 года нарком просвещения Анатолий Луначарский объявил Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями. Сначала на первом этаже дворца работал Наркомпрос, а ценности петроградских дворцов и музеев находились в Москве. В Зимнем открылся Музей Октябрьской революции, в 1920 году из Москвы вернулись коллекции, и в 1922 году Эрмитаж открылся для публики, сначала — с бесплатным входом. Сейчас в его коллекции — около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего времени.

А потом он в Гудзон прыгнул!

12 ноября 1717 года ландграфу (влиятельному князю) Карлу Гессен-Кассельскому показали "вечный двигатель". Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус запустил машину — и ее заперли на 2 недели, чтобы люди увидели, как колесо двигателя продолжает вращаться с прежней скоростью, что повторилось еще через 2 месяца. В итоге служанка Орфиреуса призналась колесо раскручивалось из соседней комнаты с помощью протянутых веревочек.