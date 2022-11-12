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1 час назад

Учёные узнали, когда и как умрёт Солнце

Ferra.ruиещё 2

Учёные сделали прогнозы о том, как будут выглядеть последние дни нашей Солнечной системы и когда это произойдёт. К сожалению (или к счастью?), мы этого не увидим.

Ученые узнали, когда и как умрет Солнце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Солнцу около 4,6 млрд лет. Основываясь на наблюдениях за другими звёздами, астрономы предполагают, что Солнце достигнет конца своей жизни примерно через 10 млрд лет.

Примерно через 5 млрд лет наша звезда должна превратиться в красного гиганта. Её ядро сожмётся, а внешние слои расширится до орбиты Марса, поглотив при этом нашу планету. Человечества к тому времени на Земле, скорее всего, уже не будет. Дело в том, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Это приведёт к тому, что океаны испарятся, а поверхность станет слишком горячей.

В итоге наше Солнце, вероятнее всего, сожмётся из красного гиганта в белого карлика, а затем образуется планетарная туманность.

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