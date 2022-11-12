Ученые узнали, когда и как умрет Солнце

Учёные сделали прогнозы о том, как будут выглядеть последние дни нашей Солнечной системы и когда это произойдёт. К сожалению (или к счастью?), мы этого не увидим.

Примерно через 5 млрд лет наша звезда должна превратиться в красного гиганта. Её ядро сожмётся, а внешние слои расширится до орбиты Марса, поглотив при этом нашу планету. Человечества к тому времени на Земле, скорее всего, уже не будет. Дело в том, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Это приведёт к тому, что океаны испарятся, а поверхность станет слишком горячей.