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2 часа назад

40 лет назад во главе СССР встал Юрий Андропов

Мир24

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем ЦК КПСС стал Юрий Андропов. Хотя в этой должности он пробыл всего два года, успел провести ряд важных реформ после «эпохи застоя» и до горбачевской перестройки.

40 лет назад во главе СССР встал Юрий Андропов
Фото: Мир24Мир24

Бывший глава КГБ резко усилил контроль за соблюдением трудовой дисциплины на предприятиях. В стране начались облавы на тунеядцев. А еще генсек боролся со спекуляцией и даже лично ходил по магазинам и проверял цены. При Андропове на прилавках появилась новая дешевая водка без названия за 4 рубля 70 копеек. Народ тут же прозвал ее «андроповка».

При этом генсек объявил войну с коррупцией. При Андропове были арестованы стразу несколько высокопоставленных руководителей, а начальник Главного управления торговли Мосгорисполкома был вообще расстрелян. Андропов заметно сократил численность государственного аппарата. 19 министров лишились работы, на самые ответственные посты пришли новые лица. Генеральный секретарь привлек к государственной деятельности видных ученых и докторов экономических наук.

Истории,Юрий Андропов,КПСС,
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