40 лет назад во главе СССР встал Юрий Андропов

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем ЦК КПСС стал Юрий Андропов. Хотя в этой должности он пробыл всего два года, успел провести ряд важных реформ после «эпохи застоя» и до горбачевской перестройки.

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Бывший глава КГБ резко усилил контроль за соблюдением трудовой дисциплины на предприятиях. В стране начались облавы на тунеядцев. А еще генсек боролся со спекуляцией и даже лично ходил по магазинам и проверял цены. При Андропове на прилавках появилась новая дешевая водка без названия за 4 рубля 70 копеек. Народ тут же прозвал ее «андроповка».