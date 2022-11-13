5 самых агрессивных животных на планете

Некоторые звери отличаются буйным нравом и непредсказуемым поведением. Такие животные проявляют агрессию не только когда голодны или отстаивают территорию, иногда у них просто плохое настроение, которое может стоить вам жизни. "Рамблер" расскажет про пять самых опасных животных мира.
Бегемот – одно из крупнейших животных. Как многие помнят из мультиков, парнокопытное обитает в Африке. Взрослые особи весят до 3000 килограммов, не являются стадными животными и предпочитают одиночество. Помимо крупного тела и множества сил, у них отличное зрение, обоняние, слух и скорость!Гиппопотамы считаются очень агрессивными животными. В брачный период самцы сражаются до последнего вздоха, чтобы отстоять свое право на самку. Они легко могут победить львов, крокодилов и других крупных хищников, что уж говорить о людях.
Эти пресмыкающиеся обитают преимущественно в Юго-Восточной Азии и Австралии. Крокодилы достигают длины до семи метров, а их вес составляет около тонны. Крокодилы прекрасно плавают и могут преодолеть расстояние до 900 метров. К сожалению, эти прекрасные пловца частенько нападают на лодки рыбаков.
Этот самый маленький представитель семейства медвежьих обитает в Юго-Восточной Азии. Животное весит всего 65 кг, но несмотря на милый внешний вид, малайские медведи могут напасть без причины. Они вооружены длинными когтями и острыми зубами. Малайские медведи предпочитают жить на деревьях и стараются избегать своих сородичей. Эти животные питаются фруктами, насекомыми и мелкими грызунами.
Кабан не кажется опасным, но лучше в одиночестве с ним не встречаться. Вес взрослой особи обычно не превышает 100 килограммов. Длинная морда позволяет животному добывать из земли корни, луковицы и насекомых, но если животное почувствует опасность, он легко нападает на людей или хищников. В бою чаще всего использует массивную голову и клыки.
Эта большая птица обитает в лесах Новой Гвинеи и Австралии. Взрослые особи шлемоносного казуара могут вырастать до 1,8 метров в высоту и весить 60 килограммов. Располагая мощными ногами, казуары достаточно быстро передвигаются. Животное может прыгнуть в высоту на метр! Самое опасное в ней — это 12-сантиметровые когти, с помощью которых она легко разрывает добычу.