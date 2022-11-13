Раскрыты пугающие предсказания Ванги на 2023 год

Болгарская ясновидящая Ванга считается одной из самых спорных и вместе с тем популярных фигур среди провидцев последних веков. При жизни Ванга оставила несколько предсказаний для России, Запада и Украины, которые аналитики считают прогнозами на 2023 год.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В прогнозах Ванги толкователи находят все новые ключи к будущему», – пишут медиа.

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Болгарская слепая провидица Ванга стала известна на весь мир благодаря своему дару. В свое время она предсказала начало Второй мировой войны, обретение власти Гитлером, создание ядерного оружия, смерть Сталина, перестройку и развал СССР, трагедию подводной лодки «Курск».

2023-й год в ее пророчествах должен стать годом последствий для всего западного мира. Несмотря на то что Ванга ушла из жизни 25 лет назад, исследователи ее дара продолжают открывать предсказания провидицы, которые становятся понятны по прошествии времени.

Однако стоит помнить, что немало было прогнозов Ванги, которые не сбылись, а огромное количество ее поклонников уравновешивается не меньшим числом скептиков и критиков.

Что предсказала Ванга на 2023 год

Самое мрачное предсказание Ванги на предстоящий год, конечно, касается резкого сокращения населения планеты. Это могут быть и новый смертельный вирус, и природные катаклизмы, и военные действия.

Еще одно пугающее предсказание – это слова провидицы о том, что «людям придется устранять последствия того, что сами с собой сотворили». Здесь, как и в предыдущем случае, можно говорить и об экологии, и о последствиях разрушительных военных действий.

Предсказания Ванги для России

«Большой брат придет и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что им принадлежало», – говорила Ванга.

Исследователи полагают, что здесь речь идет о процессах, которые происходят на территории современной Украины. Судя по пророчеству Ванги, в 2023 году Незалежная точно лишится части земель, которые привыкла считать своими. Кроме того, Ванга говорила о конфликте, который затянется на 20 лет. Есть вероятность, что и эти слова относятся к происходящему на территории Украины: «Будет вражда, которая протянется 20 лет, но после этого на Большой земле наступит мир и покой».

Что предсказала Ванга США

Здесь Ванга, которой было несвойственно указывать на конкретные страны в своих предсказаниях, вполне четко предрекла гибель США как мирового гегемона.

«Мировому господству Америки придет конец после усиления влияния Красного Дракона», – говорила Ванга.