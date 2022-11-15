ТССР: какую республику создала советская власть в Крыму

19 марта 1918 года в Симферополе исполкомом областного Съезда Советов Крыма была провозглашена Социалистическая Советская Республика Тавриды. Она имела также другое обозначение – Таврическая Социалистическая Советская Республика. В названии новой советской республики не упоминался Крым.

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Крымско-татарский Курултай предъявил претензии на всю власть

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До революции Крымский полуостров входил в состав Таврической губернии, куда относилась также обширная территория к северу от Перекопского перешейка, Сиваша, Чёрного и Азовского морей. В отличие от самого Крыма она часто неофициально называлась Северной Таврией. В Таврической губернии проживало 42% малорусов, 28% великорусов, 14% крымских татар, а также представители других национальностей. На самом Крымском полуострове процент крымских татар от общего числа населения был выше – 36%, но и тут они не были относительным большинством населения, так как уступали по численности русским (великорусам и малорусам вместе взятым), коих было 45%.

После Февральской революции резко оживились националистические устремления разных народов. Крымские татары вспомнили, что они – «коренной народ» полуострова и повели борьбу за установление национально-территориальной автономии, а после Октября 1917 года – за независимость. Крымские татары, претендуя на роль «государствообразующей нации», образовали Мусульманский исполнительный комитет, заявивший, что только крымские татары вправе решать вопрос о самоопределении и государственном устройстве Крыма. 1 октября 1917 года, ещё при Временном правительстве, Мусульманский исполком объявил о созыве Курултая крымских татар. 26 ноября 1917 года Курултай объявил себя высшей властью на полуострове. Он образовал правительство из одних лишь крымских татар и провозгласил создание независимой Крымской народной республики.

Несмотря на его явную националистическую окраску, сепаратизму крымских татар сочувствовали многие представители буржуазии русской и иных национальностей, проживавшие на полуострове, так как видели в крымско-татарской государственности средство избежать большевизации Крыма. Большевики, самым боевым отрядом которого являлся интернациональный личный состав Черноморского флота, заняли по отношению к Крымской народной республике резко враждебную позицию.

В январе 1918 года произошли решительные столкновения между националистическими формированиями Курултая и черноморскими моряками, в которых победу одержали моряки. Крымская народная республика была ликвидирована, на всём полуострове провозгласили советскую власть.

Большевики за «матушку-Екатерину»

Любопытное свидетельство об этих днях оставил известный враг большевизма, будущий вождь Белого движения (там же в Крыму) генерал Пётр Врангель. Он, проживая как частное лицо, поспешил заверить большевиков о своём нейтралитете в конфликте.

«— Вот, заявляю вам, что я генерал, а это, – указал я на моего шурина, – тоже офицер, ротмистр. Знайте, что мы не скрываемся.

— Это хорошо, – сказал назвавший себя старшим, – мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами.

— Мы только с татарами воюем, – сказал другой. – Матушка Екатерина ещё Крым к России присоединила, а они теперь отлагаются».

«Как часто впоследствии, – замечает Врангель, – я вспоминал эти слова, столь знаменательные в устах “сознательного” сторонника красного интернационала!»

Несмотря на такой «патриотический» настрой красных моряков, Крым после разгона Курултая захлестнула волна красного классового террора. Сам Врангель был арестован и едва избежал убийства.

Крым при германской оккупации

Тем не менее характерно, что название Крым ассоциировалось у большевиков теперь именно с сепаратизмом татар, населявших полуостров. Поэтому Съезд Советов полуострова, состоявшийся в марте 1918 года, принял для новой советской республики название, ведущее своё начало с античных времён – Таврида или Таврия.

Местные большевики ожидали, что на полуостров вторгнутся войска украинской Центральной Рады или немцы. Немцы действительно пришли в апреле 1918 года, а гайдамаки оказали им содействие. Тут же поднялись ушедшие в горы крымско-татарские националисты. Начались расправы над большевиками. Первый премьер Таврической республики Антон Слуцкий был, после пыток, убит 24 апреля 1918 года. Германские оккупационные власти не отдали Крым Украине, как хотелось Центральной Раде и сменившему её гетману Скоропадскому. В Симферополе было образовано марионеточное Крымское краевое правительство во главе с Матвеем Сулькевичем.

Соблюдая некоторые приличия, немцы составили новое правительство не из одних крымских татар. Кроме того, они явно рассчитывали на будущее превращение Крыма в колонию Германской империи. Свыше 5% населения Крыма были немцами, и среди них были богатые землевладельцы. Немецкий язык, наравне с крымско-татарским и русским, был объявлен одним из официальных языков Крыма.

После ухода немцев в ноябре 1918 года правительство было переформировано, во главе его встал человек с соответствующей фамилией – Крым. Он стремился к сотрудничеству с Добровольческой армией генерала Деникина и западными союзниками. В апреле 1919 года он покинул полуостров вместе с французскими интервентами.

Большевики возвращаются к названию Крым

События, прошедшие за год, изменили отношение большевиков к крымско-татарскому национализму. Видя, что крымские татары не станут поддерживать лозунга «единая, неделимая Россия», который выставило Белое движение, большевики сочли возможным сыграть на националистических чувствах. Когда 28 апреля 1919 года было объявлено о восстановлении советской власти в Крыму, то новая республика была названа уже не Таврической, а Крымской ССР.