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1 час назад

Названы самые необычные вакансии ноября в России

Москва24

Специалисты сервиса "Работа.ру" составили подборку самых необычных вакансий ноября в России. Лидером рейтинга стала должность фаршесоставителя на пищевом производстве в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые необычные вакансии ноября в России
Фото: m24.rum24.ru

"В задачи будущего сотрудника входит ведение процесса подготовки и составления фарша в куттере, мешалке и волчке, а также соблюдение норм расхода сырья и компонентов", – говорится в сообщении.

У кандидата на эту вакансию должна быть медицинская книжка. При этом опыт работы на аналогичном производстве у соискателя может быть минимальным. Похожая вакансия есть и в Воронеже. Там ищут дозировщика-рецептурщика на предприятие общественного питания. Специалисту предстоит составлять соусы и начинки, смешивать и разливать продукцию, а также контролировать ее качество.

В рейтинг необычных вакансий также вошел аэродизайнер. Такого специалиста ищут в Новосибирске. Сотруднику нужно надувать гелиевые шары, оформлять из них композиции, выкладывать товар и консультировать покупателей.

Аналитики также включили в рейтинг необычных вакансий должность переплетчика в крупной московской типографии. Такой специалист будет собирать фотокниги, работать на крышкоделательном оборудовании, приклеивать капталы и вставлять блоки в обложку.

Также в списке есть вакансии художника-бутафора в Ачинске, микробиолога-биотехнолога в Москве и техника-геофизика в Иркутске.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией в российских городах-миллионниках в ноябре стала должность врача хирурга-имплантолога в Москве. Специалисту готовы платить 500 тысяч рублей в месяц.

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