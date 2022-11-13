Когда наступит конец света: 7 предсказаний

Ученые и медиумы предсказали семь возможных сроков гибели человечества.

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«Каждая эпоха сопровождалась предсказаниями и открывала все новые пророчества о конце света. Оккультные сообщества и прорицатели сулили крах всему живому чуть ли не с начала нашей эры, но, как известно, гибель человеческой цивилизации так и не настала. Жители Земли с каждым годом находят все новые даты апокалипсиса», – сообщает ФАН.

Духовная организация «Международный фонд Мессии» спрогнозировала конец света в 2026 году. Он произойдет из-за столкновения Земли и гигантского астероида. Сторонники организации считают, что мировые ученые не смогут предотвратить этот «конец света».

Индейцы племени Хопи считают, что конец света будет в 2035 году. В результате множества природных катастроф, астрономических явлений и неизвестных болезней Земля очистится от «лишних» людей. Многие ранние предсказания Хопи уже сбылись: от второй мировой войны до землетрясений в Японии и Турции.

Ученый Исаак Ньютон полагал, что перед концом света в мир явится «Антихрист» и конец наступит в 2060 году. Священник из Италии падре Пио на основе вещих снов предсказал конец в 2060 году, как и Исаак Ньютон.

По мнению Эдгара Кейси, американского медиума и целителя, гибель человечества произойдет в 2120 году, предшествовать этому будут сильные землетрясения. Материки уничтожатся, а цивилизация погибнет.

По предсказаниям Нострадамуса, глобальные беды подкрадутся к человечеству в 2080 году. По его мнению, одна половина земли погибнет от глобального потопа, а вторая, как ни странно, от засухи. Также им упоминался 2250 год как год конца света из-за ядерной войны.