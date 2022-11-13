Почему люди до сих пор верят магам и гадалкам

Рынок эзотерики и услуг, которые предлагают людям всевозможные маги, гадалки, астрологи и тарологи, весьма разнообразен и недостатка спроса не испытывает.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Если раньше гадалки в основном снимали порчу, а астрологи помогали по звездам удачно выйти замуж, то теперь они же предсказывают, будет ли ядерная война, и предлагают обереги на защиту от военкомата. Почему люди обращаются к ним и до сих пор верят в магические ритуалы, «Вечерней Москве» помог разобраться доцент Института философии человека РГПУ имени Герцена, председатель научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма Сергей Пахомов.

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— Сергей Владимирович, есть ли принципиальная разница между колдунами, магами, тарологами и астрологами?

— Все они эзотерики, и это их объединяет. Но есть и разница, хотя она, может быть, не столь принципиальна, особенно в наше время, когда один и тот же человек может и Таро раскладывать, и по звездам гадать, и искать ответы в стеклянном шаре. Но в целом этих людей можно поделить на два блока.

Первый — это маги, к которым относятся и так называемые колдуны. Обычно под ними подразумеваются «плохие» маги, которые занимаются чем-то зловредным. Второй — астрологи и тарологи. Объединяем их, поскольку и те, и другие занимаются предсказаниями, прогностикой. Только астрологи делают это с использованием каких-то астрономо-астрологических показателей вроде звезд и планет, а тарологи раскладывают карты. Но подход у них похожий: попытаться заглянуть в будущее, обозначить судьбу.

— Насколько это реально? Как вы относитесь к этому как ученый?

— Как ученый я исследую тексты и мнения людей. Кто-то действительно в это верит. И, возможно, у кого-то даже что-то сбывалось, хотя, скорее всего, это просто совпадение. Когда у человека происходит в жизни что-то хорошее, все получается, он часто предпочитает связывать это с деятельностью божеств или покровительством планет, не обращая внимания на то, что это может быть вызвано совершенно иными причинами.

— По вашим наблюдениям, есть ли сейчас в нашей стране всплеск обращений к гадалкам и астрологам?

— Реальный, очень мощный всплеск интереса к эзотерике произошел в стране в конце 1980-х — начале 1990-х, когда был слом марксистско-ленинской парадигмы. С тех пор ажиотаж немного угас, но сохранился довольно стабильный интерес, что наблюдается, в общем-то, и в настоящее время. Я бы не сказал, что по сравнению с прошлыми годами он как-то заметно вырос.

Просто сейчас появилось больше каналов связи, больше источников информации, поэтому нам кажется, что к астрологам обращается чуть ли не каждый второй. Но на самом деле противников эзотерики или тех, кто к ней относится равнодушно, гораздо больше, чем ее сторонников, поэтому я бы не стал преувеличивать ее влияние на общество.

— Тем не менее людей, которые верят в астрологию и прочую эзотерику, достаточно. Почему интерес, который возник больше 30 лет назад, существует до сих пор?

— Если мы посмотрим на историю эзотеризма в целом, то увидим, что в принципе на протяжении нескольких тысячелетий в голове человека ничего особенно не меняется. Когда возник Советский Союз, в стране произошли резкие изменения во всех областях жизни. Но если бы не было такого крена в сторону марксизма и атеизма, то у нас было бы точно так же, как и в других странах, где интерес к эзотерике существовал и в древности, и в Средние века, и в Новое время, и продолжается до сих пор. Да и в России до революции было примерно так же, например, были очень популярны хиромантия, теософия, масонство и так далее. Но в 1917-м произошла революция, в 1920-х годах окончательно искоренили все проявления мистического, и восторжествовало секулярное (независимое от церкви, светское. — «ВМ») мировоззрение, атеизм.

А потом в 1990-е годы на фоне крушения единственно верной, как считалось когда-то, парадигмы знаний, внезапно всплыл на поверхность интерес людей к неизведанному. Это можно объяснить, наверное, какими-то глубинными запросами человеческой души. Не все наши проявления подвластны науке, нас окружает много непонятного, а люди так устроены, что им хочется неизведанное сделать известным. Мы, например, каждую ночь засыпаем. Что в это время происходит с человеком? Куда он «выпадает»? Как работает его сознание? И такого рода загадок полно, даже в жизни самого рационального человека.

Другое дело, что рационалисты и атеисты пытаются все это объяснить материальными причинами, и по большей части им это удается. А люди, так сказать, мистически настроенные склонны находить различные религиозные, духовные и оккультные объяснения.

— Что конкретно ими движет?

— Если говорить более конкретно, то интерес к эзотерическим учениям обостряется в обществах, которые не стабильны, не устойчивы в своем развитии. Не случайно я сказал про 90-е. Это время, когда у нас в стране все рушилось, ломалось и при этом возникало что-то новое. Люди шли к гадалкам и экстрасенсам, чтобы получить хоть какие-то объяснения. Они хватались за них как за соломинку, которая придавала им уверенности в завтрашнем дне.

Есть здесь и психологический аспект. Эзотерики всегда работают с конкретными индивидами, которые приходят к ним с определенными запросами. Как правило, маги, астрологи, тарологи хорошо подкованы психологически, поэтому не просто говорят обобщенно, а как бы разбирают непосредственно твою жизнь, пытаются заглянуть в глубины твоего подсознания.

Тем самым они устанавливают с клиентом личностные связи, выбирают те сведения, которые позволят сформулировать для него, так скажем, лучший ответ.

Соответственно, человек получает не только нужную ему информацию, но и зачастую облегчение — как бывает на исповеди. Ему становится лучше, он доволен и распространяет эту волну «рекламы» дальше, среди знакомых.

Кроме того, есть такая особенность человеческой психики: она цепляется за удачный результат прогноза во что бы то ни стало. Поэтому если сбудется, даже чисто случайно, один из десяти прогнозов, человек сделает акцент именно на нем.

— Получается, это такой самообман?

— Дело в том, что наш мозг склонен критическое мышление периодически выключать и доверять чему угодно, кроме собственных размышлений. Вот и получается, что в этот момент у человека веры к гадалкам и астрологам больше, чем к самому себе.

Кроме того, тут еще присутствует и стремление снять с себя ответственность, переложить ее на плечи более авторитетного человека, как в детстве, когда мы полагались на отца и мать.

— Пандемия, события на Донбассе и Украине — как это все влияет на популярность астрологии, Таро?

— Как я уже сказал, в истории бывают обостренные моменты, когда будущее непонятно. Собственно, последние два года мы живем в мире, в котором совершенно неизвестно, что будет через пять-десять лет. Когда каждый день приносит какие-то неожиданные повороты, мы не можем строить далекие планы — и это настоящее раздолье для разных прогнозистов-эзотериков, которые делают выводы на основании своих специфических средств.

— Да, сейчас не самое спокойное время, и люди обращаются к астрологам, например, чтобы узнать, будет ли ракетный удар на тот или иной город, просят тарологов сделать расклад, заберут ли конкретного человека в армию, покупают у гадалок защитные амулеты… Это все реальные запросы. Почему даже на такие серьезные вопросы люди ищут ответы у эзотериков?

— Что касается оберегов, то вера в них уходит в очень далекое, еще архаическое время, когда процветала талисманная магия. Люди верили, что обереги, обладая определенной магической защитой, отвечают за комфортное течение настоящей жизни — той, которую ты ведешь прямо сейчас. И сегодня многие также стремятся окружить себя предметами, которые их если не оберегают, то как-то успокаивают.

А вот обращение к экстрасенсам, гадалкам, тарологам или астрологам в связи со специальной военной операцией — это опять же попытка узнать то, что официальная наука знать не может. Будущее — тонкая материя, и не всегда можно понять, что будет дальше.

Люди же, которые идут за подобными ответами, хотят определенности в жизни. Допустим, им скажут, что спецоперация в каком-то регионе продлится три месяца, и если человек доверяет этому прогнозу, то он может, например, уехать куда-то на этот период.

— Стопроцентную точность прогнозов не дают ни астрологи, ни тарологи, но люди продолжают к ним идти. Почему?

— Такую точность даже синоптики дать не смогут. Единственный прогноз, который стопроцентно сбудется, — это то, что мы все умрем, каждый в свой черед.

Человеку важно контролировать свою жизнь, он не хочет быть пассивной щепкой на волнах. И в то же время он не знает, как это сделать, поэтому и обращается к какому-то авторитету, который утверждает, что знает за него, как ему будет лучше. Ведь так велят руны, звезды или что-то еще — это такой набор эзотерической терминологии, который претендует на то, что посвященный в них человек знает какие-то тайные законы, стоящие в основе мироздания.

На мой взгляд, люди идут к эзотерикам зачастую за психологическим утешением — так же, как они идут к психотерапевтам или священникам. Часто они хотят смягчить страхи, которые их сопровождают в реальной жизни.

И когда астролог говорит кому-то, что у него все в жизни будет хорошо, потому что «его» Юпитер, например, соединился с Венерой, то такого человека охватывает такое же благостное чувство, как если бы священник сказал ему, что все будет нормально, потому что с ним Господь. В этом смысле, если оставить за скобками коммерческую составляющую, астрологи отчасти играют роль неких успокоителей.

Конечно, встречаются мошенники, которые нагло выкачивают из людей деньги, и ими должны заниматься правоохранительные органы. Однако большая часть эзотериков верит в то, что они знают какие-то законы, закономерности, хотя по большей части это могут быть просто случайные соединения форм и звуков. Но если это кому-то помогает, если человек находит для себя комфортную линию поведения, если мир вокруг него не рушится, а, наоборот, наделяется новыми красками, то зачем нам разрушать эту красивую сказку?

— А как же здравый смысл, научный подход?

— Наука не может всего знать, да и не претендует на это. Более того, по мере ее развития, есть даже такое мнение, растет и область незнания, которую она пытается охватить. И вот это незнание — благоприятная среда, в которой развивается эзотерика, потому что она любит говорить о тайнах. С одной стороны, тайна привлекает человека, с другой — он хочет ее понять, потому что мы, Homo sapiens, так устроены. Собственно, собираясь выйти на улицу, мы обращаемся к прогнозу погоды — будет дождь или нет?

Это такой мелкий, банальный эпизод, но, в принципе, эту потребность можно распространить и дальше — многие хотят знать, сколько им отпущено жизни или что ждет их близких. Эзотерика утверждает, что она этой тайной владеет. И чтобы получить к ней доступ, надо либо пройти какое-то посвящение, если ты хочешь сам лично все узнать, либо обратиться к специалистам, которые за определенную плату или «просто так» помогут расшифровать тебе символы и знаки.

— Подобные прогнозы могут влиять на человека?

— Да, они могут программировать его поведение, хотя и не всегда. И, кстати говоря, не исключено, что многие сбывшиеся прогнозы как раз связаны с тем, что человек как бы настраивался на определенный результат, то есть сам — вольно или невольно — способствовал его осуществлению.

Это напоминает некоторые магические практики в архаических обществах, когда какой-нибудь колдун смотрел человеку прямо в глаза и говорил: «Через три месяца ты умрешь». Тот трясется как осиновый лист и действительно начинает постепенно угасать, хотя до этого был здоров как бык.

А все потому, что человек поверил словам колдуна. Вера, как ни странно, способна производить серьезные изменения в организме.

— Но в современном мире с этим можно как-то бороться?

— Сам по себе человек — удивительное существо. Мы менее сильные, чем хищные звери, менее зоркие, менее быстрые, но при этом обладаем хорошо развитым мозгом, который позволяет нам прекрасно приспосабливаться к самым разным условиям — собственно, это нам и помогло выжить в ходе эволюции. Вот, например, есть такое понятие, как парейдолия — способность в случайном наборе черт, звуковом или визуальном, складывать какую-то систему.

И вот уже облако похоже на лису, а на коре дерева виднеется чей-то профиль. С одной стороны, эта особенность восприятия окружающей действительности позволила нам выжить. Хрустнула в лесу ветка — и мы сразу насторожились, не медведь ли? С другой стороны, это всего лишь ветер, а мы ищем систему там, где ее нет. Все это идет с доисторических времен, поэтому вопрос, как справиться с засильем астрологов и тарологов, на самом деле бессмысленный.