Как бы люди жили на плоской Земле

В мире достаточно много людей, которые являются приверженцами теории о плоскости Земли. И существует масса предположений о том, какой бы была наша жизнь, если бы планета действительно была такой. Читайте подробнее в материале «Рамблера».

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Гравитация

Всем известен тот факт, что сила гравитации притягивает нас к центру планеты. И вне зависимости от формы Земли, принцип оставался бы тем же. Гравитация также бы тянула людей и предметы к центру планеты, которым бы при ее плоскости оказался Северный полюс. Кроме этого, сила гравитации вытянула бы воду из океана, а растения росли бы под наклоном.

Солнце

В случае плоскости Земли у нее не было бы магнитного поля. Это объясняется тем, что магнитное поле может образоваться только вокруг вращающего объекта. Из этого можно сделать вывод, что солнечная радиация и космическое излучение проникали бы на нашу планету. И человечество оказалось бы беззащитно против метеоров и астероидов.

Также, если бы Земля была плоской, Солнце бы упало и жизнь уже была бы невозможна. Дело в том, что теория о плоскости исключает вращение, и планета просто повисла бы под Солнцем, и рано или поздно гравитация притянула его к Земле и оно упало.

Тектонические плиты

Существует предположение, что при плоскости Земли тектонические плиты перестали бы двигаться. И если бы не сдвиги в земной коре, то не было бы гор, равнин и океанов.

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