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1 час назад

Как бы люди жили на плоской Земле

Мария Иглина

В мире достаточно много людей, которые являются приверженцами теории о плоскости Земли. И существует масса предположений о том, какой бы была наша жизнь, если бы планета действительно была такой. Читайте подробнее в материале «Рамблера».

Как бы люди жили на плоской Земле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гравитация

Всем известен тот факт, что сила гравитации притягивает нас к центру планеты. И вне зависимости от формы Земли, принцип оставался бы тем же. Гравитация также бы тянула людей и предметы к центру планеты, которым бы при ее плоскости оказался Северный полюс. Кроме этого, сила гравитации вытянула бы воду из океана, а растения росли бы под наклоном.

Солнце

В случае плоскости Земли у нее не было бы магнитного поля. Это объясняется тем, что магнитное поле может образоваться только вокруг вращающего объекта. Из этого можно сделать вывод, что солнечная радиация и космическое излучение проникали бы на нашу планету. И человечество оказалось бы беззащитно против метеоров и астероидов.

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Также, если бы Земля была плоской, Солнце бы упало и жизнь уже была бы невозможна. Дело в том, что теория о плоскости исключает вращение, и планета просто повисла бы под Солнцем, и рано или поздно гравитация притянула его к Земле и оно упало.

Тектонические плиты

Существует предположение, что при плоскости Земли тектонические плиты перестали бы двигаться. И если бы не сдвиги в земной коре, то не было бы гор, равнин и океанов.

Смена сезонов

На плоской Земле не происходила бы смена сезонов. Известно, что смена времен года происходит благодаря отклонению планеты от своей оси. На плоской же Земле этого отклонения не было бы.

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