Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Ученые назвали возможные сценарии гибели человечества

Мир24

Специалисты шведского Фонда глобальных проблем и ученые из Оксфордского университета провели исследование, посвященное возможным сценариям габели человечества, сообщает РИА «Новости».

Ученые назвали возможные сценарии гибели человечества
Фото: Мир24Мир24

На первом месте, с вероятностью около 10% оказался сценарий глобальной катастрофы из-за искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что ИИ может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов, а люди могут оказаться на этом пути досадной помехой. При этом у человечества может не оказаться инструментов, чтобы контролировать сверхразум.

При этом риск ядерной войны оценивается всего в 5%, столько же получили возможная пандемия и глобальное потепление.

Риск глобальной катастрофы из-за искусственно созданных патогенов оценили в 1%, а наименьшей опасностью для человечества по мнению ученых, являются супервулканы.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители