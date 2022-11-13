Ученые назвали возможные сценарии гибели человечества

На первом месте, с вероятностью около 10% оказался сценарий глобальной катастрофы из-за искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что ИИ может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов, а люди могут оказаться на этом пути досадной помехой. При этом у человечества может не оказаться инструментов, чтобы контролировать сверхразум.