Ученые назвали возможные сценарии гибели человечества

Специалисты шведского Фонда глобальных проблем и ученые из Оксфордского университета провели исследование, посвященное возможным сценариям габели человечества, сообщает РИА «Новости».
На первом месте, с вероятностью около 10% оказался сценарий глобальной катастрофы из-за искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что ИИ может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов, а люди могут оказаться на этом пути досадной помехой. При этом у человечества может не оказаться инструментов, чтобы контролировать сверхразум.
При этом риск ядерной войны оценивается всего в 5%, столько же получили возможная пандемия и глобальное потепление.
Риск глобальной катастрофы из-за искусственно созданных патогенов оценили в 1%, а наименьшей опасностью для человечества по мнению ученых, являются супервулканы.