Почему в Германии платят налог на дождь

Часть жителей Германии каждый год должна оплачивать налог на дождь. Причём сумма при этом выходит не такая уж маленькая: это более 150 евро в год. Но для чего это делается?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Налог на дождь (на дождевую воду) - это коммунальный сбор для тех, кто живёт в частном секторе. Причём именно в таких районах, где осадков много и где дождь может сильно навредить. Люди платят собственно за воду, стекающую с их участков в канализацию. Связано это с тем, что впитаться она в застроенную либо заасфальтированную территорию не способна.

Сумма платежа зависит от особенностей «запечатанной» территории (то есть той, где находится постройка или где лежит асфальт) и от её площади. Делают это с помощью эрофотоснимков, которые затем отправляют хозяевам.