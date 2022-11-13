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55 минут назад

Почему в Германии платят налог на дождь

Ferra.ru

Часть жителей Германии каждый год должна оплачивать налог на дождь. Причём сумма при этом выходит не такая уж маленькая: это более 150 евро в год. Но для чего это делается?

Почему в Германии платят налог на дождь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Налог на дождь (на дождевую воду) - это коммунальный сбор для тех, кто живёт в частном секторе. Причём именно в таких районах, где осадков много и где дождь может сильно навредить. Люди платят собственно за воду, стекающую с их участков в канализацию. Связано это с тем, что впитаться она в застроенную либо заасфальтированную территорию не способна.

Сумма платежа зависит от особенностей «запечатанной» территории (то есть той, где находится постройка или где лежит асфальт) и от её площади. Делают это с помощью эрофотоснимков, которые затем отправляют хозяевам.

Чтобы сэкономить, немцы делают так, чтобы дождевая вода в канализацию не стекала. Например, они могут установить на своём участке систему сбора дождевой воды. После этого они поливают этой водой растения, используют для мытья полов и т.п.

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