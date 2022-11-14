Как выглядит вблизи майский жук

Майские жуки нагоняют на многих людей ужас. Они издают громкий звук и пугают своим желанием врезаться тебе прямо в лоб. Однако на самом деле майские жуки вблизи выглядят очень мило. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Фото: Adobe Stock Adobe Stock

Если вы посмотрите на майского жука на макрофотографиях, это доброе создание с ушками-веерами и в "шерстяной шубе".

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Кроме того, майские жуки — интересные насекомые. Например, за всю свою наземную жизнь они могут пролететь 800 километров - это расстояние от Москвы до Казани. За сутки майских жук может преодолеть 20 километров. Хотя, согласно законам аэродинамики, он вообще не должен летать: он тяжелый, а крылья у него очень маленькие. В одном из французских авиаконструкторских бюро даже висит фотография насекомого с подписью:

"Майский жук летает, нарушая все законы аэродинамики. Но он этого не знает и продолжает летать".

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Чтобы уменьшить удельный вес своего тела и взлететь, майский жук наполняет треть своего тела воздухом. Для этого у него есть специальные воздушные мешки. Подниматься насекомое может на высоту до 100 метров, в секунду делая 46 взмахов крыльями. Это гораздо меньше, чем делает комнатная муха (330).