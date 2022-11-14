Как пчелы могут помочь людям

Пчела считается примером трудолюбия и к тому же действительно приносит пользу людям. Научные исследования показывают, что пчёлы могут даже влиять на урожай на определённой территории и не только.

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Считается, что люди открыли для себя мёд ещё в глубокой древности. Самый ранний наскальный рисунок, связанный с мёдом, датируется 10–6 тыс. до н.э.

Сначала люди собирали мёд диких пчёл, затем начали заниматься бортничеством. После этого появилось пасечное пчеловодство.

Согласно научным исследованиям, если на территории нет пчёл и других опылителей, то это плохо сказывается на урожайности. Более того, например, на урожайность миндаля это оказывает более сильное влияние, чем недостаточное количество влаги или отсутствие удобрений. Если миндаль опыляется в достаточной мере, то увеличивается количество витамина Е в его составе.