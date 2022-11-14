Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
36 минут назад

Как пчёлы могут помочь людям

Ferra.ru

Пчела считается примером трудолюбия и к тому же действительно приносит пользу людям. Научные исследования показывают, что пчёлы могут даже влиять на урожай на определённой территории и не только.

Как пчелы могут помочь людям
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что люди открыли для себя мёд ещё в глубокой древности. Самый ранний наскальный рисунок, связанный с мёдом, датируется 10–6 тыс. до н.э.

Сначала люди собирали мёд диких пчёл, затем начали заниматься бортничеством. После этого появилось пасечное пчеловодство.

Согласно научным исследованиям, если на территории нет пчёл и других опылителей, то это плохо сказывается на урожайности. Более того, например, на урожайность миндаля это оказывает более сильное влияние, чем недостаточное количество влаги или отсутствие удобрений. Если миндаль опыляется в достаточной мере, то увеличивается количество витамина Е в его составе.

Однако, к сожалению, из-за загрязнения воздуха пчёлам становится всё сложнее добывать нектар и опылять растения. Из-за этого может ухудшиться урожайность, уменьшиться количество питательных веществ в растениях и пища человека может стать менее полезной.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители