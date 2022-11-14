История британской Мэрилин Монро, которая умерла в нищете

Норме Энн Сайкс, известной под псевдонимом Сабрина, было суждено стать второй Мэрилин Монро. В 1955 году начинающая звезда блистательно прошла кастинг на роль глупой блондинки для шоу «Прямо перед глазами», покорив создателя шоу (известного комика Артура Аски). Юная девушка с изящной талией и пышной грудью пользовалась популярностью и быстро нашла своего зрителя. Однако ее карьера уперлась в одно «но». Почему Сайкс, которой пророчили стать британской версией легендарной блондинки, умерла в нищете, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

После первого успеха в шоу «Прямо перед глазами» довольно быстро выяснилось, что Норма на самом деле не обладала никакими выдающимися талантами (кроме внешности, разумеется). За ее внешней привлекательностью не было ничего такого, что помогло бы стать ей звездой первой величины. Однако она продолжала оставаться востребованной, поэтому девушка преимущественно или фотографировалась, или получала «немые» роли сексапильных красоток.

Понимая, что успехом она обязана шикарным формам, Сайкс застраховала их на 100 тысяч фунтов стерлингов. Ее буквально атаковали поклонники, но из них она выбирала только богатых, знаменитых и перспективных (так, ее видели в компании Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры).

Legion-media

В 1967 году девушка, известная под псевдонимом Сабрина, вышла замуж за (неожиданный поворот) доктора Гарольда Мельшаймера, а в 1969 года завязала с актерской карьерой. В браке актриса прожила 10 лет, а после развода перебралась в маленький дом и вела затворнический образ жизни.

В 2007-м пресса сообщила, что британская Мэрилин Монро прикована к постели и доживает свои последние дни в нищете. Тогда Сабрина призналась в том, что у нее проблемы со спиной, но заверила, что в материальной помощи не нуждается.