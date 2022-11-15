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2 часа назад

Кот-терминатор: самый злой хищник Африки

Катя Кобышева

Когда смотришь на фотографию этого симпатичного котика, ни за что не догадаешься, что это самый свирепый и яростный хищник на всем африканском континенте.

Кот-терминатор: самый злой хищник Африки
Фото: РамблерРамблер

"Рамблер" рассказывает, на что способен муравьиный тигр или, как его еще называют, черноногая кошка.

Кошки отличаются невероятной харизмой, обаянием и грацией, но за некоторыми представителями семейства кошачьих лучше наблюдать издалека, например, за муравьиным тигром. Несмотря на скромные габариты — всего 50 сантиметров в длину, причем вместе с хвостом, и наилегчайшую весовую категорию — не больше двух килограммов, опять же вместе с хвостом, этот котик прекрасный и опасный охотник, который не стесняется нападать на животных, превосходящих его по размеру.

Кстати, тигром его назвали за грозное и громкое рычание, действительно похожее на тигриное по звуку и ужасу, который оно наводит на тех, кому не посчастливилось его услышать. А характеристика "муравьиный" появилась из-за того, что этот котик нередко селится в старых термитниках или заброшенных норах, прорытых другими животными.

Чем пахнут кошачьи пятки

Днем муравьиный тигр спит и копит силы, а ночью выходит на охоту. Из-за бешенного метаболизма этот кот почти все время испытывает голод, а значит ему нужно охотиться каждую ночь, причем не на одну жертву. За одну ночь он способен пробежать до 20 километров и поймать до 15 грызунов, птиц, рептилий, а иногда зайцев и страусов. Примерно 60 процентов нападений оказываются удачными, а нападает этот хищник буквально на всех, кто окажется на его пути.

Прыгать и забираться на высокие деревья муравьиный тигр не умеет, зато может долго обходиться без воды.

wikipedia.org
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