Сейчас, как никогда, всем нам необходимо не терять себя и сохранять баланс. Во все времена лучшим лекарством от жизненных перипетий были книги. Совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы подготовили подборку из 7 художественных романов, которые подарят хорошее настроение.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«А ты умеешь хранить секреты?», Софи Кинселла

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Начнём с интересных фактов: ранее книга выходила под названием «Ты умеешь хранить секреты?». Сюжет получился интригующим и довольно комичным. Это лёгкое чтение способствует расслаблению и идеально вписывается в «вечер для себя». Главная героиня Эмма напоминает каждую из нас. Девушка попадает в круговорот событий и, сама не ожидая, рассказывает то, что так долго скрывала и так тщательно оберегала. В книге описываются взаимоотношения мужчины и женщины, босса и подчинённой — за этим интересно наблюдать! По мотивам книги снят фильм, который вышел в 2019 году. К просмотру — обязательно.

«Мой любимый враг», Салли Торн

Лишь недавно книга впервые вышла на русском языке, поэтому нам очень повезло. Каждый хотя бы раз убеждался в правдивости фразы «От любви до ненависти один шаг». Сюжет в очередной раз подтверждает это суждение. История о мужчине и женщине, которые работают в одном издательстве. Читатель проживает с героями день за днём и узнаёт о каждом много интересного. Автор подробно раскрывает характеры Люси и Джоша, позволяя нам отчасти узнать себя. Героям вместе с вами придётся понять собственные чувства, эмоции, согласиться с правилами игры или задать собственные.

«Квартира на двоих», Бет О`Лири

Очень интересная история о жизни двух молодых людей. Их квартира — основное место действий, где чего только не происходит. Тиффи и Леон живут на одной территории, но, самое интересное, они никогда не видели друг друга. Жизненные обстоятельства сыграли таким образом, что привели героев в одно место, в одно время, и понеслась… Автор не оставляет шансов не влюбиться в героев. Читатель сочувствует и сопереживает Тиффи и Леону, ведь эти двое сталкиваются со множеством вопросов, ответы на которые только предстоит найти. И ещё… записки! Они играют ключевую роль в раскрытии сюжета. А впрочем, вы и сами всё поймёте.

«Париж – всегда хорошая идея», Николя Барро

Книга о предложении, изменившем жизнь, мечтах и их воплощении. Розали Лоран — милая девушка, хозяйка крохотного магазинчика открыток в центре Парижа. Город, кстати, здесь описан особенно прекрасно! Героиня обожает книги, синий цвет и иллюстрации. Девушка влюблена в свою работу, выполняет её хорошо и не перестаёт верить, что когда-то всем её желаниям суждено сбыться. Приятная история со вкусом волшебства. После прочтения снова хочется верить в чудо, в неслучайные случайности и жить в предвкушении прекрасного. Книга рекомендована к прочтению тихим вечером под бокал вина в ванне с пеной. Роман для возвышенных натур! Реалистам и пессимистам — проходить мимо.

«Хороший год», Питер Мейл

Чудесная история: когда, казалось бы, почва уходит из-под ног, но вот оно счастье! Главный герой Макс лишился работы и надежд на лучшую жизнь. Вдруг, как снег на голову, на него обрушивается новость, так ещё и приятная — наследство. Красивая и одновременно запутанная сказка, где место есть и любви, и ненависти, и утратам, и счастью. В целом — это добрая книга, которая обязательно оставит в сердце приятное ощущение. Во время чтения получится насладиться атмосферой̆ французских кафе, виноградников и старого загородного дома в Провансе.

«Рай где-то рядом», Фэнни Флэгг

Книга наполнена добром, любовью и нежностью – всем тем, что сейчас необходимо каждому. Сюжет пронизан теологическими мотивами, которые преподносятся доступно и понятно за счёт художественного обрамления. Главная героиня Элнер в череде земных дел ведёт умиротворяющие беседы с Творцом. Эти разговоры сводятся к простым истинам, которые олицетворяют название книги: рай там, где мы, где наши близкие, где то, что мы очень любим. Роман напоминает о привычных, но важных вещах, которые в потоке дел и событий отходят на второй план. Семейные ценности, дружба и радость каждого дня — вот к чему стоит стремиться. Тёплое и душевное произведение наполнит вас счастьем!

«Дерево растёт в Бруклине», Бетти Смит