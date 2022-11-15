Почему мы не владеем иностранным языком после школы

Почему русский человек, который много лет учит английский, французский, немецкий или любой другой иностранный язык в школе, не может потом на нём говорить? Не может заказать кофе в кафе за границей, не способен поддержать простую беседу с местным жителем, не знает, как решить элементарную бытовую проблему при нахождении в другой стране.

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Об этом и о том, как начать говорить на иностранном языке рассказала Алиса Сергеева, владелец онлайн-школы по изучению финского языка «Финский с Алисой».

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Что говорят выпускники об изучении иностранного языка в школе

Начну со статистики, которую я вывела после опроса в своём блоге в соцсетях. Я преподаю финский язык и не понаслышке знаю, что тема изучения иностранных языков болезненна для многих, особенно для тех, кто боится говорить на иностранном языке, и для тех, кто много лет тратит на изучение иностранного языка, но терпит неудачи или не получает результата.

Подписчикам я задала такие вопросы:

«Есть ли у вас после обучения в школе ощущение, что вы много лет учили иностранный язык, но выпустились без знаний?»

Из 125 ответивших «да» сказали 71%, «нет» — 29%.

«После окончания школы легко ли вам строить коммуникацию на иностранном языке?»

«Да» ответили 32% отвечающих, «нет» — 68%.

«Можете ли вы сейчас, после школы или университета, свободно общаться на иностранном языке?»

Большинство (68%) отвечают, что нет, не могут; ответов «да» — 32%, но, скорее всего, это те люди, которые подтянули иностранный язык в университете, кто часто путешествует или живёт в другой стране.

«Понимали ли вы, будучи школьником, ценность изучения иностранного языка?»

Ответов «нет» — 61%, «да» — лишь 39%.

Далее я стала спрашивать у подписчиков, какая главная проблема была у них в школе при изучении иностранного языка, и получила самые разные ответы:

отсутствие постоянного учителя; отсутствие профессионального учителя; плохая учебная дисциплина; низкое качество преподавания; отсутствие мотивации учиться; неинтересные уроки; плохая методика преподавания; отсутствие практики говорения; отдалённость от реальной англоговорящей среды; устаревшая программа преподавания; отсутствие индивидуального подхода и другие.

Разберёмся подробнее, почему так.

3 фактора, почему изучение иностранного языка в школе неэффективно

1. Некомпетентный учитель иностранного языка

В России мы привыкли думать, что учитель — это половина успеха, что именно учитель даёт мотивацию, результат и то качество знаний, которое мы хотели бы получить. Да, от учителя многое зависит — именно учитель определяет путь для изучения предмета, в том числе иностранного языка.

Но многие забывают, что учитель не волшебник, что основной результат зависит от ученика. Ученик должен стараться, где бы он ни учился — в школе, в университете или на курсах. Учитель не может индивидуально заниматься с каждым учеником в классе. За 45 минут урока учителю нужно объяснить тему, а ученикам — её усвоить, потому что больше времени на отработку этой темы нет.

Я говорю о среднестатистической общеобразовательной школе, где иностранный язык преподаётся 2-3 раза в неделю.

У школ с углублённым изучением иностранного языка — другая программа, там больше часов, там более профессиональные учителя, и ученик априори выходит оттуда с хорошим уровнем владения иностранным языком.

Как итог — не возлагайте всю ответственность на учителя.

Учителя можно заменить, учителя можно найти дополнительно для занятий, выбрать репетитора, можно купить онлайн-курс. Сейчас на рынке онлайн-образования много интересных курсов с возможностью спокойно общаться и с носителями языка.

2. Отсутствие мотивации

Я не помню, чтобы учителя английского языка в школе говорили нам, для чего мы это делаем. Английский, английский… Все учат, и мы должны учить. О том, что это открывает большие возможности для обучения за рубежом и получения хорошего места работы, никто не говорил и акцента на этом не делал.

Изучение иностранного языка в России — закрытая система, где ученики просто занимаются по учебнику в школе и, не выходя за стены класса, пытаются практиковать английский или другой иностранный язык. Мотивации у школьников в этом случае нет.

Другое дело, если в школе есть программы стажировок за границей, если в школу приезжают носители языка, если дети ездят в другую страну в лагеря, где практикуют иностранный язык — в этом случае они понимают, для чего им весь год учить иностранный язык, они видят эту цель. В течение учебного года ты учишь английский, а летом едешь за границу, чтобы его практиковать и закреплять.

Перспектива того, что через 10 лет, окончив школу, ты сможешь куда-то поехать учиться — для ребёнка непонятна. Для детей важно ставить цели не долгосрочные, а такие, которые можно реализовать в ближайшее время.

Например, мы учим английский язык для того, чтобы в следующем месяце пообщаться с каким-нибудь другом из Англии, который приедет в гости или свяжется с нами по скайпу. Или мы учим иностранный язык, чтобы поехать в Финляндию, встретиться в другой школе с финнами и с ними пообщаться. Или мы учим иностранный язык, чтобы вместе посмотреть классное кино на английском или на другом иностранном языке.

Именно для детей это должны быть ощутимые мотивационные цели, которые будут реализовываться в ближайшее время, а не в долгосрочной перспективе через 10–15 лет.

3. Непродуманная методика и организация учебного процесса

Я получила хороший опыт в Финляндии, когда проходила там практику. Финны преподают иностранные языки, основываясь на коммуникативном аспекте.

Коммуникативный аспект – это подход, который позволяет ученика интегрировать в диалог здесь и сейчас: ученик проходит тему и сразу же её отрабатывает, практикует, и диалог занимает не 5 минут от урока, а весь урок построен вокруг общения между собой, вокруг коммуникативной отработки заданных тем.

Я знаю, что многие курсы в разных странах строятся на коммуникативном подходе. Человек не только сидит за партой, изучает грамматику и читает тексты, но большую часть обучения проводит именно во взаимодействии с другими участниками и с учителем.

В диалогах, в парах, в группе, в команде ты отрабатываешь фразы, рассказы, учишься говорить на иностранном языке и сразу включаешься в процесс.

Это помогает не только практиковать язык как таковой, но и психологически избавляться от языкового барьера и чувствовать себя более комфортно. Когда человек учится по коммуникативному подходу, он не боится вступать в диалог с иностранцем, спокойно строит речь на иностранном языке.

Человек, в основном изучающий грамматику и читающий тексты, но никак не взаимодействующий с другими учащимися, не учится строить диалоги. И, попадая в другую страну, он испытывает огромный стресс.

Для него построить даже минимальный диалог или задать вопрос на иностранном языке — это что-то невозможное. Ему сразу становится нехорошо, он начинает нервничать, стрессовать, и этот страх со временем блокирует желание говорить на этом иностранном языке вообще.

Поэтому учителям, которые преподают в школах и в университетах, важно основываться на коммуникативном подходе и обучать учеников именно разговаривать на иностранном языке.

Конечно, цели всегда разные.

Если человеку предстоит писать какую-то работу, или если мы понимаем, что по характеру деятельности ему нужно будет много писать — понятно, что программа индивидуально корректируется, и мы даём больше письменных заданий. Но это скорее исключительный случай.

Человеку, чтобы взаимодействовать в другой стране с иностранцами и чувствовать себя комфортно без стресса, нужно уметь говорить на этом иностранном языке.

Особенности преподавания в Финляндии

Я как преподаватель финского языка могу говорить в основном о Финляндии, потому что я там жила, училась и видела, как финны преподают не только иностранный язык, но и другие предметы.

Основное отличие от нашей системы преподавания — практический подход, то есть, начиная со школы, учить ребёнка жить в реальности и справляться с бытовыми трудностями. Его учат готовить, совершать бытовые действия, разбираться в документации (как подать заявление куда-либо, как заплатить налог). И с самого детства детей учат говорить на иностранных языках.

Например, у финнов принято смотреть телевизор, кино или мультики в оригинале. Если включить телевизор в Финляндии — практически все фильмы идут без дубляжа, то есть английский язык плюс субтитры на финском языке. Так же в кинотеатрах: если в прокате идёт оригинальный американский или английский фильм, вы увидите, что нет дубляжа, как у нас на русском языке — только оригинальная озвучка плюс субтитры.

Когда люди постоянно слышат по телевизору, по радио или в кинотеатрах английскую речь, то с детства к ней привыкают. Поэтому в Финляндии практически все говорят на английском языке — и стар и млад, от школьников до пенсионеров.

В европейских странах чем больше иностранных языков ты знаешь, тем больше шанс получить хорошую работу, особенно в маленьких странах. Люди учат по 3, по 4, по 5 языков, и это нормально. У нас в России сложилась ситуация, что иностранный язык — это для избранных, потому что только избранные, у кого есть деньги, могут поехать за границу учиться или работать.

Иностранный язык — это что-то далёкое, это нам не нужно, это никак не привлекает. Но, мне кажется, что эту культуру восприятия иностранных языков нужно менять. Думать об организации изучения иностранных языков не только в мегаполисах (здесь проблем нет: много курсов, большой выбор преподавателей, доступен почти любой язык), но и в маленьких городах, посёлках, деревнях. Любой ребёнок в стране может и должен знать о том, что он имеет возможность учиться на иностранном языке в другой стране.

В Финляндии образование бесплатное для тех, кто поступает туда из других стран, в том числе и из России. Чтобы поступить в финский колледж, вам достаточно знать финский язык на среднем уровне. Да, потребуется определённая сумма для переезда. Но эту сумму вполне реально накопить в течение нескольких лет, если задаться целью — например, целью получения образования в другой стране, за границей.

5 лайфхаков, чтобы начать говорить на иностранном языке

1. Больше практикуйтесь

Тот, кто больше практикуется в устной речи, быстрее начинает чувствовать себя комфортно в диалогах, быстрее начинает бегло говорить. Не бойтесь говорить, не бойтесь строить диалоги, не бойтесь искать эту самую практику, где бы вы ни были. Либо где-то за границей, либо в интернете находите носителей языка и практикуйтесь.

Главное — желание.

2. Уделяйте время словарному запасу

Иногда кажется, что наш словарный запас хранится только в одном учебнике или в паре учебников, которыми мы пользуемся. Это не так. Любой язык – это огромная система, состоящая из слов.

Чем больше слов вы знаете, тем лучше и комфортнее чувствуете себя при построении диалога, при живой речи.

Именно слова помогают нам общаться, именно слова помогают понимать, что говорят другие люди, именно слова вас доведут туда, куда вы сами хотите.

3. Ищите своего преподавателя

Если вы понимаете, что вам не подходит учитель — вам не нравится, как он преподаёт или как с вами разговаривает — в рамках школы ищите ещё одного педагога для дополнительных занятий, который поможет вам раскрыть свой потенциал. Если вы учитесь на курсах — смело меняйте преподавателя, ищите своего.

Поверьте, многое зависит от того человека, который вас учит, тренирует и мотивирует. Ищите своего преподавателя, и результат будет всё ближе и ближе к вам.

4. Изучайте язык с любовью

Это тот принцип, которому я следую всю жизнь. Если вы не любите то, чем пытаетесь заниматься — к сожалению, успех придёт нескоро. Но когда вы отдаёте всего себя, когда с любовью относитесь к предмету, который изучаете — поверьте, это 50% успеха.

К тому же то, что приносит радость, вас успокаивает и вдохновляет, и вы начинаете верить в себя и в достижение цели всё больше и больше.

5. Ищите мотивацию

Мотивация может уйти, но помните, ради чего учите иностранный язык. Выпишите себе цели, для чего он вам: английский, финский, французский, немецкий.

Что вам это даст?