Зачем на самом деле Сталин отменил «сухой закон» в 1930 году

За долгую историю нашей страны отношение властей к производству алкоголя неоднократно менялось от активной пропаганды пития до введения строжайшего сухого закона. В послереволюционные годы пьянство приобрело столь широкий размах, что потребовалось проведение масштабной антиалкогольной кампании, отмененной И.В. Сталиным лишь в 1930 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Пьянству бой!

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В дореволюционной России общества трезвости появлялись стихийно. Их создание, как правило, инициировали сами крестьяне и рабочие. Однако царское правительство, имевшее с продажи алкоголя и лицензий на открытие питейных заведений существенный доход, отдавало их организаторов под суд. Ситуация изменилась в годы Первой мировой войны, когда в стране был введен сухой закон. Пришедшие к власти большевики продолжили курс на ликвидацию бытового пьянства в стране. 8 ноября 1917 года (по старому стилю) новое правительство запретило производство и продажу алкоголя. Немалое значение при принятии данного решения имел факт резко отрицательного отношения непьющего В.И. Ленина к крепким алкогольным напиткам.Символично, что отмена «сухого закона» произошла вскоре после смерти Владимира Ильича, в 1925 году. Тем не менее государственный курс на трезвый образ жизни продолжился.

В стране в 1928 году появилось «Российское общество по борьбе с алкоголизмом». Существенную роль при его основании сыграл командарм С.М. Буденный, создатель системы здравоохранения СССР Н.А. Семашко и известный поэт Демьян Бедный. Не остался в стороне от борьбы с пьянством и И.В. Сталин, который в 1926 году инициировал принятие декрета «О ближайших мероприятиях в области лечебно-принудительной и культурно-воспитательной работы по борьбе с алкоголизмом». Алкоголь попал под пресс государственной машины. Была ограничена продажа алкогольных напитков в праздничные и нерабочие дни. Их не отпускали несовершеннолетним, а также лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. В 1928 году в Уголовном кодексе появилась статья за самогоноварение, а зимой того же года в стране открылся первый платный вытрезвитель. За свое нахождение в нем подвыпившие граждане обязаны были заплатить по тем временам кругленькую сумму. Рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий - по 5 рублей. Данные меры дали отличные результаты - в городах страны потребление крепкого алкоголя к концу 1920-х годов снизилось на 25-40%.

В ожидании войны

Все изменилось буквально в один день осенью 1930 года. Стране срочно понадобились деньги на перевооружение армии и подготовку к грядущим войнам, в неизбежности которых сомнений у руководства страны не было. Кроме того, во всю шла индустриализация страны, которая также стоила просто астрономических денег. В этой ситуации И.В. Сталин очень кстати вспомнил, что крупные средства для пополнения своего бюджета царская Россия получала от продажи спирта, алкогольных напитков и выдачи лицензий (откупов) на организацию питейных заведений. Политика государства по отношению к употреблению алкоголя тут же сделала крутой зигзаг. 1 сентября 1930 года поступила записка на имя председателя Совнаркома В.М. Молотова от И.В. Сталина с предложением увеличить продажи водки, монопольно выпускаемой государством, для получения средств на перевооружение армии и прочие нужды страны. Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута.