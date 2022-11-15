Группа Blur воссоединится в 2023 году

Британская брит-поп-группа Blur объявила о возрождении после семилетнего перерыва. Об этом сообщает The Guardian.

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Музыканты воссоединятся в следующем году, летом они планируют дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли.

«Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть с моими братьями из Blur и исполнить все эти замечательные песни. Живые выступления Blur всегда были для меня чем-то потрясающим», — заявил гитарист Грэм Коксон.

Группа Blink-182 возродилась в «золотом» составе По словам фронтмена Дэймона Албарна, пришло время вновь исполнить песни группы. Барабанщик Дейв Раунтри указал на то, что «после хаоса последних нескольких лет здорово вернуться, чтобы вместе сыграть несколько композиций летним днем в Лондоне». Последний полноценный концерт коллектива состоялся в июне 2015 года в Великобритании. К

ак передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , английская группа Blur была основана в Лондоне в конце 1980-х годов. Прославилась во многом благодаря музыкальному соперничеству с коллективом Oasis.

За годы существования коллектив сменил несколько музыкальных направлений, начиная от брит-поп, инди-рок, лоу-фай и заканчивая экспериментами с электронной музыкой.