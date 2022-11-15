Мужчина пошел за вином и увидел среди бутылок одну из самых ядовитых змей

Покупатель винного магазина Liquorland в австралийском городе Палмерстон обнаружил сетчатую коричневую змею в холодильнике. Об этом сообщает News.com.au.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Австралиец пошел в магазин и увидел одну из самых ядовитых змей мира среди бутылок вина. Он сделал снимок и опубликовал его в интернете. По словам пользователей, они не сразу заметили рептилию на фотографии. Многие признались, что не задумываясь открыли бы дверь холодильника с вином, что могло бы стоить им жизни.

Сотрудник Liquorland вызвал специалистов, которым удалось поймать змею и выпустить ее на свободу на безопасном от людей расстоянии. «Я был так удивлен, когда узнал, что это смертельно ядовитая змея, а не древесный уж, как предполагали некоторые», — говорит он. Работник предположил, что рептилия проникла в магазин из-за того, что рядом со зданием находятся кустарниковые заросли.