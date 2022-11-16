Что предсказывали на конец 2022 года Ванга и Мессинг

В 2022 году человечество переживает много непредвиденных трудностей. Несколько ясновидящих предвидели и предупреждали о проблемах задолго до их появления. Разбираемся, что нас ждет в последние два месяца уходящего года.

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«Ванга назвала это время темным и тяжелым. В оставшиеся до конца 2022 года несколько недель произойдут события, которые повлияют на начало грядущего года», – пишет «Пятый канал».

Она предсказала две экологические катастрофы. По словам Ванги, придет новое страшное заболевание из Сибири, а также наступит засуха.

Французский алхимик Мишель Нострадамус предсказывал, что в конце 2022 года мир ожидает напряженная политическая обстановка. Отношения между Россией и Украиной наладятся, а многие страны это поддержат. Также Нострадамус утверждал, что Северная и Южная Кореи снова станут единым государством. Доллар, по его предсказаниям, сильно обрушится, а человечество может настигнуть масштабная эпидемия и череда стихийных бедствий.

Матрона Московская предупреждала о том, что в конце 2022 года Россия погрузится в длительный кризис и выберется из него только через несколько лет. В других государствах начнется массовый голод, а Третья мировая война не начнется.

Американский мистик Эдгар Кейси тоже увидел стихийные бедствия и природные катастрофы в конце 2022 года.