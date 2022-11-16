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2 часа назад

Кинолог рассказал, почему нельзя держать собаку на цепи

Мир24иещё 1

Некоторые собаководы, живущие в загородном доме, предпочитают держать собак на цепи. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему этого делать не стоит, передает РИАМО.

Кинолог рассказал, почему нельзя держать собаку на цепи
Фото: Мир24Мир24

«Если вы приобрели собаку для охраны дома, не поленитесь сделать ей просторный вольер. Содержание собаки на цепи чревато не только проблемами со здоровьем животного, но и проблемами с поведением», – сказал Голубев.

По словам кинолога, отсутствие движения со временем приведет к проблемам с суставами, мышцами и позвоночником питомца. Также могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.

Кроме того, содержание собаки на цепи увеличивает риск несчастных случаев. Питомец может случайно запутаться, пораниться из-за резких движений. А в случае экстренных происшествий он не сможет спастись самостоятельно.

Деструктивное поведение собаки – еще одно последствие цепного содержания. Без должного внимания, прогулок и социализации питомец начнет вести себя агрессивно.

Истории,Владимир Голубев,
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