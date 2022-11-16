Кинолог рассказал, почему нельзя держать собаку на цепи

Некоторые собаководы, живущие в загородном доме, предпочитают держать собак на цепи. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему этого делать не стоит, передает РИАМО.
«Если вы приобрели собаку для охраны дома, не поленитесь сделать ей просторный вольер. Содержание собаки на цепи чревато не только проблемами со здоровьем животного, но и проблемами с поведением», – сказал Голубев.
По словам кинолога, отсутствие движения со временем приведет к проблемам с суставами, мышцами и позвоночником питомца. Также могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ.
Кроме того, содержание собаки на цепи увеличивает риск несчастных случаев. Питомец может случайно запутаться, пораниться из-за резких движений. А в случае экстренных происшествий он не сможет спастись самостоятельно.
Деструктивное поведение собаки – еще одно последствие цепного содержания. Без должного внимания, прогулок и социализации питомец начнет вести себя агрессивно.