Что разрушило брак принцессы Дианы

В 1996 году состоялся развод принцессы Дианы и принца Чарльза, а год спустя леди Спенсер трагически погибла в автокатастрофе. Тем не менее брак старшего сына Елизаветы II с девушкой из аристократической семьи до сих пор обсуждается. Королевский эксперт Кристофер Андерсон заявил, что их совместная жизнь была далека от идеала: крики, хлопанье дверьми и даже насилие – со всем этим столкнулась леди Ди.

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В своей книге «Король: жизнь Карла III» мужчина поделился устрашающими воспоминаниями. Так, Андерсон рассказал о случае, при котором принц Чарльз бросил в сторону супруги тяжелый предмет, выполненный из дерева и железа. К счастью, он промахнулся. Эксперт для уточнения информации пообщался и с личным телохранителем Спенсер, который подтвердил, что обстановка в королевской семье была накалена и насилия супругам не удалось избежать.

На фоне этих событий вовсе не удивительно, что в совместной спальне принцесса Диана и принц Чарльз забывали про супружеский долг. Об этих интимных подробностях также поведал Андерсон в своей книге.