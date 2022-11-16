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3 часа назад

Что разрушило брак принцессы Дианы

Passion.ru

В 1996 году состоялся развод принцессы Дианы и принца Чарльза, а год спустя леди Спенсер трагически погибла в автокатастрофе. Тем не менее брак старшего сына Елизаветы II с девушкой из аристократической семьи до сих пор обсуждается. Королевский эксперт Кристофер Андерсон заявил, что их совместная жизнь была далека от идеала: крики, хлопанье дверьми и даже насилие – со всем этим столкнулась леди Ди.

Что разрушило брак принцессы Дианы
Фото: Passion.ruPassion.ru

В своей книге «Король: жизнь Карла III» мужчина поделился устрашающими воспоминаниями. Так, Андерсон рассказал о случае, при котором принц Чарльз бросил в сторону супруги тяжелый предмет, выполненный из дерева и железа. К счастью, он промахнулся. Эксперт для уточнения информации пообщался и с личным телохранителем Спенсер, который подтвердил, что обстановка в королевской семье была накалена и насилия супругам не удалось избежать.

На фоне этих событий вовсе не удивительно, что в совместной спальне принцесса Диана и принц Чарльз забывали про супружеский долг. Об этих интимных подробностях также поведал Андерсон в своей книге.

«Она прямо его спросила: "Почему ты не хочешь спать со мной?". Чарльз саркастически ответил: "Я не знаю, дорогая. Возможно, я гей"», – сообщает эксперт.

Истории,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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