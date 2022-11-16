Победительница шоу «Ну-ка, все вместе!» зазвучит на «Новом Радио»

11 ноября на телеканале «Россия» отгремел финал популярного шоу «Ну-ка, все вместе!», генеральным информационным партнёром которого выступило «Новое Радио». Его победительницей стала Варвара Убель из Новосибирска. Она получила кубок вместе с денежным сертификатом на 1 000 000 рублей, а в качестве подарка от радиостанции — профессиональную запись сингла и его гарантированную ротацию в эфире.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Эмоциями от триумфа на ТВ-проекте и инсайдами со съёмок Варвара поделилась в утреннем шоу «1+1. Калинин и Райтраун» на «Новом Радио», где 14 ноября презентовала собственный трек «Та самая песня» из своего дебютного альбома: «Я пишу песни с братом, у нас уже есть опыт совместных релизов. А участие в “Ну-ка, все вместе!” дало толчок к старту сольной карьеры. С нетерпением жду сотрудничества с “Новым Радио” — работать с такими профессионалами большое удовольствие!»

В заключительном выпуске приз исполнительнице вручил генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов. Он уверен, что предстоящая суперновинка победительницы с её огненной энергетикой идеально впишется в радийный формат: «На сцене “Ну-ка, все вместе!” на этот раз развернулась захватывающая борьба за выход в финал. Варвара выбыла из отборочных туров, но по воле судьбы вернулась в самый разгар конкурса — только чтобы покорить жюри оригинальным джазовым стилем! У нас уже есть идеи, как полноценно раскрыть вокальные данные этой яркой артистки в её будущем хите — аранжировку к нему напишет саунд-продюсер “Нового Радио” Андрей Харченко, регулярно сотрудничающий с отечественными трендсеттерами».

Ранее гостями утреннего шоу «1+1. Калинин и Райтраун» стали звёздные судьи «Ну-ка, все вместе!»: MIA BOYKA, Олег и Родион Газмановы, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и многие другие, приоткрывшие для многомиллионной аудитории «Нового Радио» закулисные подробности.

А весь сезон в составе сотни экспертов, среди которых были Филипп Киркоров, Artik & Asti, Елена Ваенга, Sasha Stone, Артур Бабич и другие топовые представители шоу-бизнеса во главе с Сергеем Лазаревым, за участников «Ну-ка, все вместе!» голосовали ведущие радиостанции Кирилл Калинин, Влад Аганов, Вадим Данилин, Данила Михайлов, а также продюсеры Никита Никитин и Дарья Татаринова.