Мужчина вернул найденный чек и получил в награду мармелад

Житель города Франкфурт, Германия, нашел и вернул чек от компании Haribo на 4,6 миллиона евро и получил в награду шесть упаковок мармелада. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

38-летний Ануар Г. заметил чек, когда ждал поезд, чтобы поехать к матери. Мужчина был поражен, когда обратил внимание на указанную в чеке сумму: 4,6 миллиона евро. «Это была такая огромная сумма, что я даже не мог произнести ее», — подчеркнул он.

Оказалось, что чек подписали представители сети супермаркетов Rewe, но кто-то выронил его на станции. Ануар связался с компанией Haribo и сообщил о странной находке. Его перенаправили к юристам, которые посоветовали уничтожить чек и прислать фотографии в доказательство. Мужчина выполнил их просьбу и получил по почте посылку от компании, в которой лежало шесть пачек мармелада. Такое вознаграждение показалось мужчине не слишком щедрым. «Я думаю, что это немного маловато», — сказал он.

Представитель компании Haribo заявил, что мужчине направили стандартный набор мармелада, который компания обычно рассылает в знак благодарности. «Поскольку это был именной чек, никто, кроме нашей компании, не имел возможности обналичить его», — пояснил представитель Haribo.