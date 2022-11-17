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2 часа назад

Питон попытался задушить пьяного мужчину и попал на видео

Lenta.ruиещё 3

Пьяный житель индийской деревни Китасоти Кхерд, штат Джаркханд, намотал себе на шею огромного питона и чудом остался жив. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание India Today.

Питон попытался задушить пьяного мужчину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Будучи в нетрезвом состоянии Бирджалал Рам Бхуйян намотал пресмыкающееся себе на шею. К удивлению индийца, питон попытался его задушить. На записи видно, как мужчина пытается вырваться, но безуспешно.

На помощь Бхуйяну пришли его друзья и сын, который начал разматывать змею. В этот момент индиец упал в водоем и встал в воде на четвереньках. В конце концов, людям удалось снять пресмыкающееся с его шеи и спасти ему жизнь.

Мужчина отделался незначительными травмами. Ему оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что офисная работница из Бангкока, Таиланд, стала жертвой нападения питона и получила серьезную травму. Когда женщина проходила мимо, змея вцепилась в ее ногу, оставив глубокую рану.

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