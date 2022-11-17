Бездомная кошка стала звездой театра в Красноярском крае

Новой актрисой драматического театра Ачинска в Красноярском крае стала кошка. Она уже дебютировала на сцене, сыграла роль в постановке по повести Ивана Тургенева «Первая любовь», передает «МИР 24».
Один из героев дарит кошку своей возлюбленной. Муся, так зовут восходящую звезду, справилась с образом на отлично. Особенно ей удалась мизансцена, в которой по сценарию надо было есть. Муся сразу же стала популярна и среди зрителей, и среди коллег. «Она сама прибрела на задворки театра. Я как раз была в рабочем процессе, сидела у себя в кабинете, думала о том, где нам взять котенка и услышала за окном призывное мяуканье. Вышла, там сидела Муся, уже поджидала свой звездный час», – рассказала администратор театра Ольга Ионова.
Теперь кошка поселилась в театре и привыкает к будням звезды. Грим, овации, вспышки фотоаппаратов и постоянное внимание поклонников – все это образ жизни Муси.
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