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2 часа назад

Крокодил загадочным образом убил рыбака в тихих водах

Lenta.ruиещё 2

Крокодил утащил из лодки мужчину, который рыбачил на озере Кариба в Зимбабве, и убил его. Об этом сообщает издание Daily Star.

Крокодил загадочным образом убил рыбака в тихих водах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранним утром 22-летний Проспер Мудьяви из пригорода города Найемхунга рыбачил в тихих водах озера Кариба, когда его похитил крокодил. Рептилия, никак не выдав себя, вытащила из лодки мужчину и убила его. Местные жители сочли нападение крокодила на рыбака загадочным, так как эти рептилии обычно не нападают на пассажиров движущихся лодок. Крокодилы предпочитают охотиться из засады и позволяют добыче самостоятельно приблизиться к ним. Нападение вызвало подозрения в том, что в озере может обитать аномально агрессивный крокодил.

Родственник жертвы Адмор Мбонда подтвердил факт гибели Мудьяви. «Мы вне себя от горя. Мы потеряли моего племянника в результате нападения крокодила. Так печально, что мы продолжаем терять молодые бесценные жизни при таких трагических обстоятельствах», — сказал он.

В Управлении парков и дикой природы Зимбабве сообщили, что нападения крокодилов на людей участились из-за увеличенной конкуренции за рыбалку. За последние несколько лет рептилии стали более агрессивными. Так как охота на рептилий была запрещена, их популяция резко возросла, они вынуждены искать новые источники пищи.

В настоящее время в Зимбабве сезон дождей. В этот период крокодилы откладывают яйца и могут быть особенно агрессивными.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике крокодил утащил под воду ребенка на глазах у занятой рыбалкой семьи. Все произошло настолько быстро, что они родственники не успели вовремя добраться до мальчика и спасти его.

Истории,
2 часа назад

Крокодил загадочным образом убил рыбака в тихих водах

Lenta.ruиещё 2

Крокодил утащил из лодки мужчину, который рыбачил на озере Кариба в Зимбабве, и убил его. Об этом сообщает издание Daily Star.

Крокодил загадочным образом убил рыбака в тихих водах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранним утром 22-летний Проспер Мудьяви из пригорода города Найемхунга рыбачил в тихих водах озера Кариба, когда его похитил крокодил. Рептилия, никак не выдав себя, вытащила из лодки мужчину и убила его. Местные жители сочли нападение крокодила на рыбака загадочным, так как эти рептилии обычно не нападают на пассажиров движущихся лодок. Крокодилы предпочитают охотиться из засады и позволяют добыче самостоятельно приблизиться к ним. Нападение вызвало подозрения в том, что в озере может обитать аномально агрессивный крокодил.

Родственник жертвы Адмор Мбонда подтвердил факт гибели Мудьяви. «Мы вне себя от горя. Мы потеряли моего племянника в результате нападения крокодила. Так печально, что мы продолжаем терять молодые бесценные жизни при таких трагических обстоятельствах», — сказал он.

В Управлении парков и дикой природы Зимбабве сообщили, что нападения крокодилов на людей участились из-за увеличенной конкуренции за рыбалку. За последние несколько лет рептилии стали более агрессивными. Так как охота на рептилий была запрещена, их популяция резко возросла, они вынуждены искать новые источники пищи.

В настоящее время в Зимбабве сезон дождей. В этот период крокодилы откладывают яйца и могут быть особенно агрессивными.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике крокодил утащил под воду ребенка на глазах у занятой рыбалкой семьи. Все произошло настолько быстро, что они родственники не успели вовремя добраться до мальчика и спасти его.

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