Британские ученые придумали, как выдавливать кетчуп без разбрызгивания

Команда из Оксфордского университета создала математическую модель для выдавливания остатков соуса из бутылки без разбрызгивания. Работа ученых будет представлена на конференции Отделения гидродинамики Американского физического общества.

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"Проблема забрызгивания кетчупа универсальна. Это источник огромного разочарования при приготовлении барбекю. Никто не хочет, чтобы кетчуп испортил одежду, и наша работа дает некоторое представление о том, как этого избежать", – объяснили ученые.

Сжатие бутылки вытесняет воздух, который выталкивает соус. По словам ученых, когда бутылка полная, проблем с брызгами не возникает. Однако если соус кончается, то давление воздуха становится сильнее, что приводит к брызгам. Исследователи назвали эту точку "порогом разбрызгивания соуса".