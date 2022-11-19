День в истории: Пуэрто-Рико рядом, Рыжиков в космосе

Чем примечательна дата 19 ноября?

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Бугульминец вышел в космос

19 ноября 1946 года в Москве родился художник Шамиль Апанаев. Он родом из знаменитого купеческого рода Апанаевых, начиная от домовладельца Исмагила, также занимавшегося выделкой кожи. Родители Шамиля — из Оренбурга. Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года, а потом в архитектурном институте. Работал на комбинате макетно-диарамных художественных работ при Московском художественном фонде Союза художников, в издательстве "Инсан", где оформлял книги. Основным направлением в творчестве у Апанаева была пейзажная живопись.

19 ноября 1982 года родился певец и ведущий Зульфат Зиннуров. Во время учебы на журфаке КГУ организовал и вел популярную дискотеку "Күңел". Вел на канале ТНВ программы "Син — минеке, мин — синеке" и "Башваткыч". На эстраде зарекомендовал себя как исполнитель песен в стиле "шансон".

19 ноября 2015 года Госсовет Татарстана принял законопроект, который запрещает вносить изменения в акты о доходах до принятия бюджета. Парламентарии пришли к такому решению для того, чтобы не возникало путаницы в бюджетных процессах. Так, принятый законопроект запрещает вносить в конституционный орган нормативные правовые акты о налогах и сборах, а также нормативные правовые акты, которые регулируют бюджетные правоотношения, изменяющие доходы бюджетов, до внесения в республиканский парламент законопроекта о бюджете на следующий год.

19 ноября 2019 года космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков впервые совершил выход в открытый космос. Вместе с российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым он провел там 6 часов. Главной задачей была замена панели системы терморегулирования старейшего модуля МКС — функционально-грузового блока "Заря". Однако открыть люк гермоконтейнера не удалось. У татарстанца было особое задание — осмотреть снаружи станции место, где в "Звезде" была обнаружена трещина, и снять его на видео, но он ничего не заметил. Сергей Рыжиков родился в 1974 году в Бугульме. Он является 121-м космонавтом России.

19 ноября 2021 года "Реальное время" сообщило, что в Татарстане участились жалобы на перебои в работе почты. Ряд отделений уже давно не справляется со своей основной задачей — доставкой корреспонденции, сообщили "Реальному времени" жители нескольких микрорайонов Казани. В частности, рассказали о "параличе" деятельности 66-го отделения связи, которое обслуживает население домов на проспекте Ибрагимова, Декабристов, Бондаренко и еще около двух десятков улиц Московского района города. Абоненты пожаловались, что за почтой теперь ходят сами. "Цифровизация" ведомства, по их словам, не ускорила, а замедлила работу сотрудников, письма, извещения и газеты месяцами не доставляются получателям из-за отсутствия почтальонов на участках.

Петербург в воде

19 ноября 1824 года в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории наводнение, а за всю свою историю его затапливало более 330 раз. В 1824-м уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара, хотя цифра свыше 300 считалась катастрофической. Обрушились стены домов, были сорваны крыши зданий, некоторые деревья были вырваны с корнем. Об этом событии Пушкин писал в поэме "Медный всадник".

А 19 ноября 1825 года он же закончил работу над "Борисом Годуновым", о правлении боярина с 1598 по 1605 годы и появлении Лжедмитрия I. Историческая драма русского поэта перекликается по содержанию с ранними шекспировскими пьесам. Так Пушкин распрощался с романтизмом и перешел к реализму. В печати она появилась в 1830 году, на сцене — в 1866-м, а до этого была запрещена. Впервые трагедию превратили в кинофильм в 1907 году.

19 ноября 2012 года умер Борис Стругацкий. Его брат Аркадий скончался в 2011-м, после этого Борис Натанович опубликовал два самостоятельных романа или, как он выражался, продолжил "пилить толстое бревно литературы двуручной пилой, но без напарника". Книги вышли под псевдонимом С. Витицкий. Также Стругацкий подготовил "Комментарии к пройденному": историю создания произведений братьев, а с 1998 года отвечал на тысячи вопросов читателей.

Тевтонцы, объединяйтесь!

19 ноября 1190 года был основан германский духовно-рыцарский военный орден — Тевтонский, с девизом "Помогать — Защищать — Исцелять". Во время Третьего крестового похода немецкие паломники учредили около сирийской крепости Акры госпиталь для больных и раненных земляков. По другой версии, орден основали немецкие купцы, чтобы помогать бедным и больным соотечественникам. Так или иначе, в феврале 1191 года Папа Римский Климент III учредил "Германское братство Святой Марии в Иерусалиме", которое в 1198 году как поощрение для немецких крестоносцев преобразовалось из госпиталя в духовно-рыцарский орден во главе с капелланом Конрадом. До сих пор существует в Германии, но уже как небольшая церковная организация.