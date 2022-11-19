5 знаменитых кошек великих ученых

Изучая жизни великих учёных, можно обнаружить, что многие из них были настоящими фанатами кошек. Светила науки не только заботились о своих пушистых друзьях, но и зачастую ставили им в заслугу свои работы. Расскажем о пяти знаменитых кошках, которые помогали своим не менее знаменитым хозяевам совершать великие достижения.

Фото: Petstory Petstory

Тайгер и Альберт Эйнштейн

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Как известно, Альберт Эйнштейн очень любил животных. Одна из его цитат: “Если человек стремится к праведной жизни, то первым делом он должен воздерживаться от причинения вреда животным”. У физика было несколько питомцев, включая собаку и попугая, но по мнению потомков, именно к котику по кличке Тайгер у Альберта была самая большая привязанность. Биографы писали, что Эйнштейн следил за настроением своего домашнего любимца — например, он отмечал, что Тайгер впадал в депрессию во время дождя.

Кошки, очевидно, занимали большое место в сердце учёного, поэтому они часто появляются в цитатах, исторически приписываемых ему. Говорят, что объясняя технологию телеграфа, Эйнштейн использовал аналогию именно с этим животным. “Вы дёргаете кота за хвост в Нью-Йорке, а его голова мяукает в Лос-Анджелесе”, — говорил он. Аналогии с кошками было сложнее провести при объяснении собственных знаковых работ физика — например, общей и специальной теорий относительности. Тем не менее можно не сомневаться, что Эйнштейн наслаждался обществом Тайгера в свободное от работы время, особенно, когда в его жизни возникали трудности. “Есть два убежища от жизненных невзгод: музыка и кошки”, — говорил он.

Николас и Эдвин Хаббл

Даже человек, не интересующийся астрономией, знает фамилию Хаббл, как минимум, из-за одноимённого космического телескопа. Эдвин Хаббл прославился своей работой в начале XX века. Его открытие галактик за пределами Млечного Пути было революционным для того времени, как и его работа в поддержку теории о том, что Вселенная расширяется. Сказать, что он помог переосмыслить астрономию, значит сильно преуменьшить его заслуги. Но добился всего этого Хаббл не в одиночку.

Если во вселенной Хаббла и был центр, то его кот, Николас Коперник, находился прямо в нём. Согласно данным Хантингтонской библиотеки, где хранятся личные бумаги учёного, упоминания гигантского чёрного кота встречаются в архивах в изобилии.

Он явно был любимцем семьи. Хаббл часто называл свой дом “поместьем Николаса”. А в своём дневнике жена астронома Грейс отмечала тесную связь между мужем и его котом. Женщина писала, что каждый раз, когда Эдвин уходил в свой кабинет поработать, Николас с удовольствием ложился на его стол, “расползаясь на столько страниц, сколько мог охватить”. “Он помогает мне”, — говорил Эдвин.

Спитхед и Исаак Ньютон

Легенда гласит, что где-то между разработкой фундаментальных законов движения и тяготения, новаторской работой по оптике и изобретением исчисления, великий сэр Исаак Ньютон также нашёл время для изобретения кошачьей заслонки.

По одной из версий, когда Ньютон учился в Кембридже, он попросил проделать в его двери отверстие и приделать к нему кожаную или матерчатую заслонку, чтобы его кот Спитхед мог приходить и уходить по своему желанию. Владельцы кошек во всём мире могут легко представить себе, как отец современной науки был доведён до смятения попытками своего любимца выбраться из комнаты, чтобы уже через 30 секунд жалобно царапать дверь и мяукать с другой стороны. Конечно, эта история кажется правдивой.

Но давайте обратимся к фактам. В то время, как учёные спорят о том, был ли вообще у Ньютона кот, исторические свидетельства доказывают, что физик точно не изобретал кошачью дверь. Более того, вырезание отверстий в двери вряд ли можно назвать изобретением. Люди тысячелетиями — ещё до одомашнивания кошек — создавали отверстия в дверях и стенах, чтобы предоставлять одичавшим животным доступ в амбары и зернохранилища. Так они избавлялись от вредителей, питающихся человеческими продуктами.

Но как мыши привлекают кошек, так и великие люди со временем обрастают легендами, и Ньютон не был исключением. Как бы ни была забавна эта история с заслонкой, она столь же сомнительна, как и знакомая всем легенда о яблоке, упавшем на голову учёному.

Милтон и Эрвин Шрёдингер

Самый известный кот в истории науки обязан своим именем физику и нобелевскому лауреату Эрвину Шрёдингеру, который получил эту награду в 1933 году за свои ранние работы по квантовой механике. Но наибольшую известность учёному принёс мысленный эксперимент с теоретическим котом в коробке, который одновременно и жив, и мёртв. Шрёдингер предложил этот сценарий в статье 1935 года в качестве критики квантовой механики того времени. Навсегда получив название “Кот Шрёдингера”, парадоксальный мысленный эксперимент стал постоянным — хотя зачастую неверно понятым — элементом как научной, так и популярной культуры.

Люди иногда задавались вопросом, почему Шрёдингер использовал в своём опыте именно кота, а не крысу, растение или любое другое живое существо. В некоторых теориях на этот счёт утверждается, что у физика был настоящий кот по имени Милтон, который мог стать вдохновением для знаменитой работы.

Однако Милтон, как водится в квантовой механике, мог существовать, а мог и не существовать вовсе. Свидетельства о том, что у великого учёного был питомец, в лучшем случае, можно назвать сомнительными. Впрочем, Шрёдингер и сам был весьма загадочной фигурой.

Макак и Никола Тесла

Гениальный и эксцентричный первооткрыватель электричества Никола Тесла стал своего рода иконой для поклонников науки по всему миру. Оказывается, и у великого учёного были свои идолы. По крайней мере, один — его детский питомец Макак, которого Тесла однажды назвал “лучшим из всех котов в мире”.

В письме, написанном физиком поклоннику в 1939 году, Тесла подробно описывал достоинства его кота. Николе к тому времени было уже за 80 лет, но годы явно не уменьшили любовь мужчины к Макаку.

Он рассказал историю о зимнем вечере, когда он гладил спинку своего домашнего любимца. Она и вдохновила ученого на дальнейшее изучение электричества. Тесла, в буквальном смысле, был шокирован, обнаружив, что спина кота стала “светиться, а моя рука создала поток искр, достаточно громкий, чтобы его услышали во всём доме”. Это был довольно драматичный момент — мама попросила будущего учёного остановиться, опасаясь, что тот устроит пожар.

К счастью для семьи Тесла и потомков, единственное, что зажёг Макак в ту ночь, это воображение и прозорливый ум юного Николы, который философствовал, о том, что вся природа — это один огромный кот, которого погладила рука Бога.