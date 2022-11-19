Семейные тайны Брежневых

Из всех советских руководителей Леонид Брежнев находился у руля дольше всех – с 1966 по 1982 год. За это время он успел стать героем пародий и анекдотов, ведь к концу жизни Леонид Ильич превратился, казалось, в немощного, шамкающего старика с неразборчивой речью и тягой к страстным поцелуям со всеми, кто его приветствовал. Но ведь когда-то Брежнев был искусным дипломатом, дальновидным политиком и вдобавок статным, привлекательным мужчиной, которого любили женщины. Кому отдал свое сердце сам генеральный секретарь? Что на самом деле сгубило его здоровье? И почему правнучка великого Брежнева оказалась на улице без крыши над головой?

Фото: Мир24 Мир24

В эти выходные на телеканале «МИР» стартует показ сериала «Брежнев» с Сергеем Шакуровым в главной роли. Действие сосредотачивается вокруг последних лет жизни генерального секретаря ЦК КПСС. Брежнев наслаждается последними радостями, отпущенными ему жизнью – ездит на охоту, проводит время в компании миловидной медсестры, которая ухаживает за ним, и размышляет о прожитой жизни, анализируя свои прошлые решения и поступки. Всегда ли он поступал правильно и по совести? Где совершил непоправимую ошибку? Бесконечный поток мыслей терзает его, разворачивая перед зрителем масштабную картину жизни одной из ключевых политических фигур советской истории. Смотрите телесериал «Брежнев» в 21:20 и в 01:00 в воскресенье, 20 ноября, на телеканале «МИР».

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История большой семьи Брежнева полна загадок и тайн, многие из которых до сих пор не раскрыты. MIR24.TV собрал самые интересные и неожиданные факты о ближайшем окружении генсека.

Фронтовой роман с медсестрой

Брежнев всю жизнь был женат на одной женщине – Виктории Денисовой. Они познакомились в 1925 году на танцах в общежитии Курского медицинского техникума, куда Виктория поступила сразу после школы. Брежнев, которому тогда было 19 лет, учился в Курском землеустроительном-мелиоративном техникуме на землемера. Как вспоминала Виктория Петровна, сначала Леониду Ильичу приглянулась ее подруга, но девушка ответила ему отказом, так как он почти не умел танцевать. Виктория же молодому человеку не отказала, у них завязался роман.

В конце 1927 года Леонид и Виктория поженились. Супруга подарила Леониду Ильичу двоих детей – дочь Галину (1929) и сына Юрия (1933). Со стороны их брак казался идеальным, но, как утверждали современники, все было далеко не радужно. Поначалу все складывалось хорошо: Виктория Петровна оказалась расторопной хозяйкой, она приглядывала за домом и занималась детьми, пока муж строил партийную карьеру.

«Отношения Леонида Ильича и Виктории Петровны можно без преувеличения назвать нежными, по нынешнему времени и нынешним нравам – старомодными. Ты – жена, домашняя хозяйка, мать семейства, в том весь круг твоих обязанностей. Такую линию он проводил беспрекословно, – вспоминал охранник советского руководителя Владимир Медведев. – Но Виктория Петровна ни на что и не претендовала. Так и жили: она не вмешивалась в политику и государственные дела, он – в домашние. Весь быт, уклад дома были на ней».

Но, очевидно, в какой-то момент размеренная супружеская жизнь Брежневу наскучила. Когда в 1945 году он (тогда – генерал-майор) вернулся с фронта, Виктория Петровна пришла в ужас: муж приехал с войны в сопровождении любовницы. Леонид Ильич представил супруге Тамару Леверченко – медсестру и свою «фронтовую жену». Однако затем последовало нечто странное: познакомив женщин, генерал-майор спокойно ретировался, предоставив им самим выяснять отношения. Тамару такое поведение возлюбленного потрясло, а Виктория не собиралась так легко уступать мужа сопернице, тем более что у супругов на тот момент уже были дети. Долго выяснять отношения не пришлось: Тамара, вспомнив о своей женской гордости, сама взяла обратный билет на поезд и отправилась домой, в родной Киев. Брежнев пытался ее остановить, но Леверченко лишь отрезала: «Я обещала Виктории. У нас все кончено».

Впрочем, и сам Брежнев понимал, что уходить из семьи ради сиюминутной влюбленности – значит перечеркнуть все свои карьерные успехи. Ведь жена с порога заявила: если он бросит семью, она сделает все, чтобы уничтожить его репутацию. А в те годы за недостойное моральное поведение могли легко исключить из партии, что автоматически ставило крест на политической карьере.

«Пригласил к столу какую-то девку и все время лизался с ней»

Хоть Тамаре Леверченко и не удалось увести Брежнева из семьи, отношения между ним и женой уже никогда не были прежними – брак дал трещину. Как писали многие биографы Леонида Ильича, большую часть жизни он не питал теплых чувств к жене и говорил, что она как «чемодан без ручки» – нести трудно, бросить жалко. Что чувствовала при этом сама Виктория Петровна, остается только догадываться. Но, похоже, с бесчисленными изменами мужа она раз и навсегда смирилась.

Роман с медсестрой был только началом любовных похождений советского вождя. Брежнев всегда был человеком открытым, общительным, даже компанейским и никогда не скрывал своей любви к противоположному полу. Пока жена сидела дома или отдыхала в санаториях, Леонид Ильич посещал государственные приемы, разъезжал по стране, летал на различные международные конференции – все-таки должность обязывала. Во время этих путешествий, как вспоминало его окружение, не пропускал ни одной юбки.

«Мне рассказывал начальник Девятого управления КГБ Володя Чекалов, как к Брежневу привели двух закройщиц из спецателье снять мерку для костюма. Не успел Володя оглянуться, как Брежнев этих девочек уже общупал. К женскому полу он был неравнодушен…» – рассказывал бывший председатель КГБ Владимир Семичастный.

Еще более интимные подробности мы находим в дневниках другого приближенного Брежнева – члена Политбюро Петра Ефимовича Шелеста:

«В 1971 г. Брежнев пригласил свое окружение на утиную охоту в Завидово: «Много говорили обо всем, меньше всего о делах. Много пили. (…) После первого дня охоты, вечером, когда за столом изрядно выпили, Брежнев пригласил к столу какую-то девку – все время лизался с ней и буквально распустил слюни, а затем исчез с ней на всю ночь. На второй день охоты Брежнев взял к себе в лодку свою ночную спутницу. Подобные «эксперименты» он повторял каждый раз, на любой охоте».

От взгляда любвеобильного вождя не ускользала ни одна красавица – он увлекался сотрудницами аппарата, секретаршами, женами партработников и военных, актрисами, певицами. Даже стюардесс для его перелетов специально отбирал сам глава «Аэрофлота». Но все это были в основном мимолетные увлечения. И лишь под конец жизни генсек испытал настоящее глубокое чувство.

Зависимость от таблеток и последняя любовь генсека

Даже на склоне лет Брежнев продолжал волочиться за молоденькими девушками. Но особое место в его сердце заняла медсестра Нина Коровякова. Ее и еще нескольких медработниц приставили к Брежнему, когда тот стал совсем плох.

Здоровье советского руководителя пошатнулось в начале 1970-х; причиной тому, как говорят, были события в Чехословакии («Пражская весна»). Чтобы справиться с постоянным стрессом, Брежнев бесконтрольно принимал успокоительные, которые, по мнению многих его биографов и врачей, и свели генсека в могилу. Не заметить изменения, которые с ним происходили, было невозможно: у Леонида Ильича сильно испортилась дикция, речь стала непонятной и бессвязной, а сам он – медлительным, раздражительным и рассеянным. Уже тогда всем членам партийной верхушки стало ясно: Брежнев как самостоятельный политик исчерпал себя. В итоге власть сосредоточилась в руках Константина Черненко, который обладал правом заверять все государственные бумаги, подписанные Брежневым – тому лишь оставалось трясущейся рукой сделать пару штрихов.

И так случилось, что единственной отрадой на закате жизни для Брежнева стали не многочисленные любовницы, охота и веселые застолья, а простая медсестра Нина. Люди из окружения Леонида Ильича признавали: из всех медсестер, дежуривших у его кабинета, Коровякова была самой красивой. И Брежнев, несмотря на свою немощность и почтенный возраст, влюбился, как мальчишка. Он хотел, чтобы Нина неотлучно была при нем – на работе, в деловых поездках и даже на отдыхе. Коровякова, преданно служившая советскому руководителю, покорно сопровождала его всюду.

Брежнев в свою очередь осыпал возлюбленную подарками, которые и не снились другим его пассиям: подарил квартиру в престижном доме, где жили влиятельные члены партии, а ее мужа, майора, повысил до генерала. Нина во всем помогала Брежневу, его доверие к ней было безграничным – он даже просил медсестру зачитывать ему секретные документы! Кроме того, у Коровяковой был полный доступ ко всем бумагам, хранившимся в кабинете генерального секретаря. Это сильно беспокоило членов ЦК, и в результате было решено убрать Нину подальше. В 1976 году ее отстранили от работы с Брежневым и перевели в другое место. Леонид Ильич уже никак не мог повлиять на ситуацию – для этого у него не было ни сил, ни влияния. Осталось только смириться с потерей любимой женщины, которая в короткий срок стала для него самым близким и дорогим человеком – может быть, единственным, кого он действительно любил.

Пьянство, смерть в психбольнице и потерянные драгоценности: судьба потомков Брежнева

Конечно, помимо Нины за спиной у Брежнева была большая семья – верная жена, которая до последнего оставалась рядом с ним, дети, многочисленные внуки и правнуки. Но то ли все дело в постоянной занятости главы семейства, то ли в его характере, так или иначе отношения с детьми, как и с женой, у Брежнева не сложились.

В кругу домашних он часто был жестким и даже безжалостным. Возможно, большую часть жизни Брежнев считал проявления любви и нежности блажью, которую взрослый человек не должен себе позволять.

Больше всего хлопот ему доставляла дочь Галина, имевшая репутацию легкомысленной и скандальной натуры. Галину, с детства обласканную и воспитанную в роскоши, мало что интересовало, кроме развлечений. Она вкушала все радости богемной жизни и с юности привыкла получать все, что хотела. Родители пытались совладать с дерзким характером дочери, но даже властный отец не был для нее авторитетом. В 22 года Галина без памяти влюбилась в молдавского циркача Евгения Милаева, который был старше на 20 лет. Она наперекор родителям бросила учебу, вышла замуж и даже стала приемной матерью для двоих детей Евгения.

Спустя десять лет они развелись, но в жизни Галины было еще множество романов. Девушка явно неровно дышала к циркачам: ее новой большой любовью после Милаева стал иллюзионист Игорь Кио. Фокуснику на тот момент едва исполнилось 18, Галине было 33. Влюбленные успели тайно пожениться и уехать в Сочи, откуда Брежнева отправила отцу телеграмму: «Папа, я влюбилась. Ему 25». Но даже «прибавленные» новоиспеченному мужу семь лет не спасли положение – грозный отец решил вмешаться и приструнить дочь. Парочку быстро нашли, Галину вернули в Москву, а у Кио отобрали паспорт. Когда вернули, штампа о браке в нем уже не было.

После смерти отца жизнь Галины пошла под откос: при Андропове она фактически находилась под домашним арестом на семейной даче в Подмосковье, при Горбачеве у нее пытались конфисковать имущество и даже обвинили в краже драгоценностей (которые на самом деле похитил у актрисы Ирины Бугримовой артист театра «Ромэн» Борис Буряце – очередной любовник Брежневой). В итоге старость Галина Леонидовна встретила одинокой и глубоко несчастной женщиной, да к тому же сильно пьющей, что ее и сгубило. Дочь Брежневой, Виктория, пыталась спасти мать, но безуспешно – свои дни Галина Леонидовна закончила в психиатрической клинике.

«Пила она очень сильно, – рассказывала дочь Галины Виктория. – С этим нужно было что-то делать, иначе это бы плохо кончилось. В психбольницу ее определила я – не могла позволить ей умереть под забором. Жить со мной она не хотела, а заставить ее было нельзя. Меня вызвали в дом, где она жила, и сказали, мол, заберите ее отсюда, или мы ее выселим. Она и дня не оставалась одна – все время в квартире находились ее подруги, которые слетались отовсюду, бывали незнакомые люди, с улицы...»

Не менее трагически сложилась и судьба правнучки генсека – Галины Филипповой (дочери Виктории, названной в честь бабушки). На сегодняшний день она – самая известная из потомков Брежнева благодаря своим частым появлениям на телевидении. К сожалению, повод для этого был не самый радостный: общественность была шокирована, узнав, в каких условиях живет правнучка Леонида Ильича. Оказалось, Галина тоже долгие годы злоупотребляла спиртным и даже бомжевала.