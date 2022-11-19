Для многих собаководов боязнь пылесоса у собаки может стать большой проблемой. Простой процесс уборки может травмировать питомца, а в дальнейшем скажется на его поведении. О том, как отучить собаку бояться пылесоса, сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Фото: СОВА СОВА

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил:

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- Обычная уборка может стать настоящим кошмаром для собаки, которая боится пылесоса. В этом случае питомец либо убегает, либо вступает с "противником" в бой. Любая реакция нежелательна. Собаководу необходимо разобраться с проблемой, постепенно приучая питомца нейтрально воспринимать пылесос. Дело в том, что такая реакция может в дальнейшем повлиять на поведение собаки: она будет находиться в постоянном стрессе во время уборки, это может сопровождаться погромами и даже агрессивным поведением.

По словам специалистов, есть несколько причин боязни пылесоса. Например, прошлый негативный опыт. Возможно, ранее кто-то в шутку напугал собаку пылесосом или трубка от него случайно упала на питомца. Именно поэтому животное может прятаться и убегать или же демонстрировать агрессию.

Также, по мнению кинологов, причинами боязни пылесоса могут стать незнакомый предмет или громкий звук. Например, некоторые животные просто боятся всего нового. В этом случае страх могут вызвать и другие неприятные для собаки предметы. А шум и резкие звуки способны привести к панике, стрессу или настороженности.

Специалисты рекомендуют помочь питомцу и начать мягко знакомить собаку с пылесосом. Сначала его нужно вынести в комнату, но не включать. Животное сможет обнюхать пылесос и убедиться в безопасности.

Если же питомец сразу убегает в другую комнату, нужно подождать, что он вернется, чтобы посмотреть на новый предмет с безопасного расстояния. Хозяин может похвалить его за любую мелочь.

После этого нужно взять выключенный пылесос в руки и начать медленно двигать по комнате, имитируя уборку. Так собака поймет, что тот может перемещаться. Далее важно отойти от питомца на комфортное для него расстояние и включить пылесос.