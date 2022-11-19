Что на самом деле случилось с главным ликвидатором Чернобыля

В первые дни после известной аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС, академик Валерий Легасов был единственным ученым в «зоне». Легасов провел там больше четырех месяцев и многое сделал для устранения последствий трагедии. Именно поэтому все были уверены в том, что Валерий Алексеевич удостоится высокого звания Героя Социалистического труда. Однако Михаил Горбачев дважды отклонил кандидатуру ученого.

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Легасов в Чернобыле

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В апреле 1986 года, когда в Чернобыле и произошла катастрофа, 49-летний Валерий Алексеевич Легасов занимал должность заместителя руководителя Курчатовского Института атомной энергии. Практически сразу Легасов был назначен заместителем главы правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской электростанции. Леонид Млечин на страницах своей книги «Знаменитые самоубийцы» удивляется такому развитию событий: ведь Валерий Легасов был химиком, а не физиком. В связи с этим обстоятельством некоторые историки уверены в том, что академика попросту подставили.

Возможно, догадывался об этом и Легасов. Но на место трагедии ученый все равно вылетел в первый же день. Время от времени Валерий Алексеевич появлялся в Москве, но всякий раз возвращался в Чернобыль. Как указано в книге «Академик Виктор Александрович Кабанов. Человек, ученый эпоха», в общей сложности Легасов провел в «зоне» около четырех месяцев и получил серьезное облучение. Когда он наконец оказался дома, жена его не узнала: Валерий Алексеевич похудел, облысел и покрылся так называемым «ядерным загаром».

Горбачев и «советчики»

Несмотря на явные заслуги Валерия Легасова в устранении последствий катастрофы и ухудшение его здоровья, при жизни он так и не стал Героем Социалистического труда. Хотя если верить Анне Гранатовой, автору книги «Операция «Горби», в 1986-1987 годах кандидатуру Легасова на получение этого высокого звания выдвигали дважды. Но оба раза Михаил Горбачев отказал ученому. Как считает академик Александр Румянцев, слова которого приведены в книге Сергея Лескова «Умные парни», Горбачева кто-то убедил в том, что Легасов попросту недостоин такой награды.

А вот Николай Рыжков, написавший книгу «Премьер. Проект 2017 – миф или реальность» утверждает, что, не увидев списке награжденных Валерия Легасова, тут же отправился к Горбачеву. Как выразился Рыжков, Михаил Сергеевич принялся приводить «пыльные аргументы»: мол, «не поймут» и «не ко времени». А потом Горбачев якобы проговорился о том, что коллеги Легасова посоветовали ему этого не делать. К слову, в 1987 году Валерия Алексеевича не избрали в научно-технический совет. Как пишет Владимир Губарев в своей книге «Страсти по Чернобылю», против зачисления Легасова в совет проголосовали 129 человек.

Герой после смерти

Впрочем, сам Михаил Горбачев до смерти отрицал свою причастность к тому, что при жизни Валерию Легасову так и не выпала честь оказаться в рядах официальных Героев страны. Звание ученый обрел только после смерти. В апреле 1988 года Легасов покончил с собой. Основной причиной такого поступка ученого назвали затяжную депрессию. Как верно заметил в своей книге «Знаменитые самоубийцы» Леонид Млечин, на Валерия Алексеевича тогда действительно навалилось все разом: отказ в звании Героя, голосование коллег, проблемы с сыном, пошатнувшееся здоровье.