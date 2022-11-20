«Страшный он был — настоящий садист»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных бандах СССР. Своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились в лихие 90-е на руинах СССР. В прошлый раз речь шла о банде, которая охотилась за наградами советских ветеранов и убила героя СССР. Сегодня наш рассказ — о банде, которую в 1980-х создали в Москве начальник отдела ГАИ майор Виктор Самойленко и охранник Вячеслав Евстратов. Разбойники убивали таксистов, охотились на инкассаторов, а их самым дерзким преступлением стало ограбление киностудии имени Горького — одной из главных в Советском Союзе.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вечером 7 июля 1985 года кассир киностудии имени Горького Валентина Теленкова была сильно удивлена внезапным визитом незнакомого милиционера. Тот представился женщине участковым и пояснил: его вызвал сосед снизу, который пожаловался на бесконечные шумные застолья в квартире Теленковой.

Видео дня

Валентина, тихая мать-одиночка, была возмущена ложной жалобой и пригласила милиционера войти, чтобы тот убедился: в ее квартире спокойствие и порядок. Тот вошел — и, улучив момент, когда она отвернулась, достал револьвер и выстрелил ей в спину. Потом «участковый» сорвал с шеи жертвы ключ от сейфа и ушел. Теперь его путь лежал на киностудию: вместе с сообщниками бандит готовился к главному ограблению на своем криминальном пути.

***

Банду, которая совершила налет на одну из крупнейших киностудий Советского Союза, в июле 1981 года создали москвичи Вячеслав Евстратов и Виктор Савченко. Инициатором был Евстратов — сотрудник военизированной охраны (ВОХР), работавший на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК) и имевший доступ к продукции предприятия.

Майор Савченко — мозг группировки — был начальником одного из столичных отделов ГАИ: его задачей стал поиск покупателей, готовых приобрести ворованные детали по низким ценам. Этот криминальный бизнес оказался вполне успешным и приносил сообщникам по несколько тысяч рублей в месяц.

Но они мечтали о большем — и решили достать оружие, чтобы грабить кассиров и инкассаторов. Евстратов предложил подельнику напасть на военную часть в Щербинке, где он служил в конце 70-х. Он знал, что дважды в месяц на машине УАЗ в часть привозят около миллиона рублей — зарплаты бойцам.

За перевозчиками денег бандиты наблюдали несколько месяцев: они выяснили, что заряженным пистолетом вооружен лишь офицер, сопровождавший кассира. А карабин, который брал с собой водитель, был без патронов и служил лишь для устрашения. Савченко предложил угнать грузовик, протаранить УАЗ, а затем убить перевозчиков и забрать деньги.

«Настоящий садист»

Используя свои связи, майор Савченко достал наган с патронами. Оружие он отдал Евстратову, которому предстояло угнать грузовик.

Но тот решил вначале потренироваться в стрельбе, причем весьма необычным способом. К тренировкам он привлек свою любовницу Елену — продавщицу одного из винных магазинов в московском районе Свиблово. Евстратов приводил женщину в заброшенные здания, ставил у стены, а затем стрелял так, чтобы пули ложились максимально близко к живой мишени, но не задевали ее. Что при этом переживала Елена, остается лишь догадываться.

Научившись метко стрелять, Евстратов решил проверить, насколько он готов к делу. Когда-то на охоте Вячеслав не смог застрелить лося — пожалел, а потому сомневался, готов ли он убить человека.

Проверить это бандит решил на таксисте, который подвозил его в конце 1984 года. Евстратов хладнокровно застрелил шофера и забрал у него 30 рублей. А в начале 1985 года Вячеслав устроился начальником караула ВОХР на киностудию имени Горького.

Служебное расследование не помогло найти причастных к краже. Четыре револьвера похитители отвезли в Могилев, где спрятали в доме родственницы Савченко. А последний, пятый, Евстратов пустил в ход пару недель спустя, ради тренировки открыв огонь по таксисту из подмосковного Реутова — тот выжил лишь чудом, но не запомнил лицо стрелка.

«Он сел в машину и выстрелил в шофера»

Между тем Евстратов и Савченко выбрали новую жертву — одного из столичных инкассаторов, работавшего на юго-востоке Москвы.

Понаблюдав за мужчиной, бандиты решили напасть на него в тот момент, когда он выйдет с сумкой, полной выручки, из магазина на улице Зарайская. 21 февраля 1985 года Евстратов, надев милицейскую форму, которую достал его подельник, подкараулил инкассатора у магазина. Приближение «милиционера» не вызвало подозрений у жертвы: бандит воспользовался этим, дважды выстрелил в инкассатора, схватил выпавшую из его рук сумку и бросился бежать. Два месяца спустя Евстратов наконец отправился на поиски грузовика для нападения на военных. Однажды его согласился подвезти шофер грузовой машины с надписью «Госкино». Но как только попутчик сел в салон, раздались выстрелы.

Но Евстратова подвело то, что он не умел водить грузовик: вскоре подозрительное движение машины заметил сотрудник ГАИ, дежуривший на трассе. Постовой остановил ее, попросил водителя выйти и показать документы. Вместо этого Евстратов выхватил наган и начал стрелять, инспектора спасли хорошая реакция и боевой опыт в Афганистане.

Он отскочил в сторону, упал на землю, закатился под машину и оттуда стал стрелять в ответ, но Евстратов сумел скрыться.

«Навесили ему убийство»

После нападения на инспектора в столичном регионе объявили план «Перехват». Брошенный грузовик, на котором ехал Евстратов, нашли час спустя, бандит сбежал.

Раненого им шофера госпитализировали, но он скончался в больнице. Правда, перед этим водитель успел описать нападавшего. По словам шофера, в него стрелял мужчина со сплющенным носом и сросшимися бровями. Такое же описание дал инспектор ГАИ, которому пришлось отстреливаться от Евстратова. Некоторое время спустя по подозрению в обоих нападениях задержали ранее судимого за разбой жителя подмосковного Домодедово Ивана Сушкова.

В день нападения Иван сказался больным и на работе не появился, однако соседи видели, как он уходил из дома. Решающую роль сыграло криминальное прошлое Ивана — его задержали и доставили на допрос.

Выбив из Сушкова признания, правоохранители стали готовить его дело для передачи в суд, что сыграло на руку настоящим налетчикам. Евстратов и Савченко не рискнули угонять новый грузовик и оставили план с нападением на военных. Вместо этого в 1985 году Савченко предложил устроить налет на сотрудников колхоза «Путь Ильича».

Бандиты подкараулили пятерых жертв в Подмосковье, когда они на машине везли из Москвы заем — 26 тысяч рублей. При этом компанию разбойникам составил их новый сообщник — сотрудник ВОХР Владимир Костемеров. Они перебили всех перевозчиков денег и забрали наличные. Тела убитых случайно нашли дети, катавшиеся на велосипедах.

Еще одной жертвой свирепых разбойников едва не стал житель подмосковного Пушкино Игорь Моргунов, который решил подвезти одетого в милицейскую форму Евстратова на своих жигулях. Бандит ранил Моргунова, но он сумел выскочить из машины, и вскоре его подобрала случайно проезжавшая мимо скорая помощь.

Медики вовремя доставили пострадавшего в больницу, его удалось спасти. Подобным образом Евстратов нападал на случайных водителей и таксистов как минимум шесть раз.

Тени на киностудии

Летом 1985 года Евстратов стал подбивать подельников на ограбление кассы киностудии имени Горького. Все деньги там хранились в сейфе, ключ от которого был у кассира киностудии Валентины Теленковой.

Савченко задумал выкрасть ключи у Валентины или незаметно снять с них слепок, чтобы изготовить дубликат. Для этого Евстратов познакомился с женщиной и напросился к ней в гости, но вернулся ни с чем: оказалось, что кассир ни на секунду не расставалась с ключами и всегда носила их при себе, не оставляя нигде даже на ночь.

Тогда разбойники перешли к плану Б: они дождались 7 июля 1985 года — дня, когда Теленкова привезла на киностудию и закрыла в сейфе деньги на зарплаты сотрудникам. Вечером на пороге ее квартиры появился одетый в милицейскую форму бандит Костемеров (об этом речь шла в начале статьи). Убив Валентину, разбойник забрал ключи с пломбиратором и скрылся.

Дальше, согласно плану Савченко, в игру вступил Евстратов: той же ночью, получив ключ от Костемерова, он отправился на свое плановое ночное дежурство с бутылкой водки. Хорошенько подпоив двух охранников, бандит отправил их по домам, на что те с радостью согласились.

Расчет Евстратова был прост: он полагал, что на допросах охранники никогда не признаются в распитии спиртного на рабочем месте, а значит, и не скажут о том, что их руководитель остался на фабрике в одиночестве.

Выпроводив подчиненных, Вячеслав впустил Костемерова: вдвоем они отключили сигнализацию и забрали из сейфа около 50 тысяч рублей. После этого они закрыли сейф и аккуратно опечатали его при помощи пломбиратора. Чтобы направить следствие по ложному следу, бандиты попытались сымитировать взлом и распилили дверной замок на входе в помещение с сейфом. Когда они покидали киностудию, в коридоре случайно столкнулись с Виктором Емельяновым.

Тот работал на киностудии старшим администратором цеха подготовки съемок. Костемеров едва успел спрятаться в туалете, а разъяренный неожиданной помехой Евстратов отобрал у Емельянова удостоверение — с формулировкой «за нарушение режима». Дождавшись, пока администратор уйдет, бандиты скрылись.

«На его поясе висел огромный нож»

О том, что кто-то обчистил сейф, руководство киностудии узнало лишь после того, как было обнаружено тело кассира Теленковой. Его нашел сын погибшей Василий: в день убийства матери, 7 июля, молодой человек, выпускник ПТУ, отмечал получение первой зарплаты, перебрал спиртного в компании приятелей и остался ночевать у друга.

Это спасло Василию жизнь, но показалось подозрительным сыщикам. Впрочем, его алиби быстро подтвердилось. Отмели следователи и версию, которую обсуждали знакомые Теленковой: якобы она погибла от рук тайного любовника. После того как выяснилось, что пропали деньги, у сыщиков появились новые подозреваемые.

Догадки следователей подтвердили и эксперты, к которым попала пуля, извлеченная из стены квартиры Теленковой: как оказалось, в женщину стреляли из револьвера, вместе с другими стволами похищенного на киностудии.

Начав допрос ее работников, сыщики выяснили, что на работу неожиданно не вышел начальник охраны Евстратов. Как оказалось, он взял отпуск и вместе с любовницей отправился к ее матери под Тамбов. К слову, окончательно запуганная Евстратовым Елена была в курсе его темных дел и сама участвовала в некоторых из них. Прибыв в Тамбовскую область, стражи порядка нашли дом матери Елены, но Евстратова там не застали: выяснилось, что ранним утром он уехал на рыбалку. Тогда оперативники устроили засаду у дома. Бандит появился ближе к вечеру.

«Бабка не кололась»

Однако оперативники заранее продумали, как усыпить бдительность подозреваемого: незадолго до убийство Теленковой на киностудии произошла крупная кража. Неизвестные похитили ценный реквизит — дорогие костюмы и обувь для актеров фильма «Досье человека в "Мерседесе"». Захватили воры и кожаный плащ Штирлица, в котором снимался Вячеслав Тихонов.

Евстратов легенде поверил, сопротивления не оказал и вместе с Еленой отправился в Москву в компании милиционеров. По воспоминаниям одного из них, Вячеслав заметно нервничал и сильно побледнел, когда один из оперативников показал другому карьер, где якобы расстреливали приговоренных к смертной казни.

В своих преступлениях Евстратов признался на первых же допросах на Петровке, 38: он рассказал о своих подельниках и назвал адрес в Могилеве, где хранились украденные револьверы и патроны. К слову, тетка Савченко, у которой бандиты спрятали оружие, удивила оперативников: в отличие от Евстратова, пенсионерка оказалась крепким орешком.

Замаливая грехи

Между тем Евстратов продолжал каяться: он рассказывал сыщикам, что после каждого налета сожалел о содеянном и ходил в церковь у Ботанического сада — замаливать грехи.

Вскоре компанию в СИЗО ему составили Костемеров, которого задержали на выходе из его дома, и Савченко, скрученный во дворе управления ГАИ прямо на глазах у подчиненных. Виктор так и не принял участие ни в одном нападении банды, оставаясь ее «мозгом». Но, пользуясь служебным положением, милиционер узнавал, как идет расследование преступлений Евстратова, и при необходимости предупреждал подельника об опасности. Впрочем, этим роль Савченко в банде не ограничивалась.