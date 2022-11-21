День в истории: 21 ноября

Какие события происходили в мировой истории 21 ноября

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Сегодня 21 ноября — Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения и Всемирный день рыбного промысла. В России свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и сотрудники налоговых органов. В Канаде же сегодня День красной варежки, в Аргентине — День медсестры, а в Венесуэле — День студента. У главного здания КГУ в этот день открыли памятник студенту Ульянову, а в дома Кировского района Казани стали подавать газ. 21 ноября на Москву попыталось напасть литовское войско, впервые прозвучала знаменитая Пятая симфония Шостаковича, французы отправились в первый полет на воздушном шаре, а мировой эстраде зажглась звезда Мирей Матье. 21 ноября на свет появились: французский философ и писатель эпохи Просвещения Вольтер, актер Михаил Глузский, оскароносная актриса Голди Хоун и исландская певица и актриса Бьорк, фантаст, автор "Летописи Хьерварда" Николай Перумов. Не стало в этот день: князя и русского полководца Александра Невского, баснописца Ивана Крылова, актрисы Нины Руслановой. Об этом и многом другом, что происходило 21 ноября в разные эпохи в мире, — в обзоре "Реального времени".

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Юрфаку университета разрешили принимать женщин, а в домах Кировского района впервые появилось "голубое топливо"

21 ноября 1915 года попечитель учебного округа сообщил ректору Императорского Казанского университета, что со следующего учебного года принимать лиц женского пола на юридический факультет можно! Прежде юриспруденцию они могли изучать лишь на Высших курсах. В конце XIX — начале XX веков и вплоть до революции Казань считалась первым в провинции и одним из крупнейших центров высшего женского образования. В 1908 году в городе насчитывалось порядка 800 курсисток различных университетских факультетов. Одной из первых выпускниц юридического факультета стала 23-летняя Амина Мухитдинова. После получения диплома в 1919-м ее рекомендовали в аспирантуру. Вместо этого она вступила в коммунистическую партию, сотрудничала с революционером Муллануром Вахитовым, потом была прокурором в Крыму, заместителем наркома юстиции, замнаркома просвещения Татарской АССР и начальником Академцентра, с 1927 года — в аппарате ЦК ВКП(б) в Москве. Однако в 1937 году ее арестовали как "врага народа" и отправили на 5 лет в исправительно-трудовой лагерь.

21 ноября 1954 года у центрального входа в главное здание Казанского университета в торжественной обстановке открыли памятник студенту Владимиру Ульянову. Он поступил на юридический факультет в 1887 году, но проучился всего несколько месяцев. За организацию студенческой сходки Ульянова отчислили в декабре того же года и выслали в имение матери, в деревню Кокушкино Лаишевского уезда, под полицейский надзор. Бронзовую трехметровую скульптуру молодого Ленина установили на высоком постаменте из гранита — общая высота памятника составила 8 метров. Скульптор Владимир Цигаль решил создать в полный рост и свободной позе — в правой руке он держит книгу, левой — студенческую куртку, накинутую на плечо. Событие приурочили к большому юбилею — в ноябре университет праздновал 150 лет со дня открытия.

21 ноября 1955 года в дом № 20 на улице Степана Халтурина Кировского района был подан газ. Первый в Татарской республике магистральный 300-километровый газопровод от Миннибаево до Казани ввели в эксплуатацию годом ранее. Он стал третьим по протяженности в СССР после построенных после войны магистралей "Саратов — Москва" и "Дашава — Киев — Москва". Первым городским объектом, который стал получать "голубое топливо", стал Пороховой завод — подачу газа здесь начали на полгода раньше, чем в Кировском районе. Как писала в тот знаменательный день газета "Советская Татария", "...в 10 часов 30 минут утра была открыта задвижка, установленная между газопроводом высокого давления и распределительным пунктом. Ровно в 12 часов член пусковой комиссии, инженер А. Лернер, зажег первую газовую горелку в квартире №30. Хозяйка квартиры, врач Людмила Александровна Гусева, очень довольна. Сама зажгла все четыре горелки плиты, а затем и духовку… Затем газ был дан в квартиру №31. Посмотреть, как будет гореть плита, зашли на кухню хозяева квартиры — шофер Дмитрий Семенов и его жена Анастасия Степашина. Хозяйка сразу же решила варить обед". В этом же году от магистральной линии протянули вторую ветку — в центр Казани.

21 ноября 2021 года в интервью "Реальному времени" президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Зуфар Гаязов рассказал, какие эчпочмаки любит первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, чем потчевали Хрущева во время его визита в Казань в 1963 году, в чем польза татарской кухни и о многом другом.

Попытка литовцев захватить Москву снова провалилась, в России создана налоговая служба

21 ноября 1368 года на Москву напал литовский князь Ольгерд. Хотя он разбил московский сторожевой полк, но белокаменный Кремль, построенный за год до нападения, литовцам взять не удалось — через 3 дня безуспешных атак захватчик пошел в отступление. На обратном пути литовское войско грабило и сжигало русские монастыри, волости и села, увели с собой немало населения и скот. Согласно историческим данным, набеги на Русь литовцев начались в конце XII века — как правило, они пользовались периодами, когда русские княжества были ослаблены. Так, первый раз Ольгерд решил взять Москву, когда в 1363 году московский и тверской князья устроили междоусобицу. Летописцы сравнивали нашествия литовского князя с ордынскими набегами — "такое же великое зло". Он устраивал захватнические походы на Московское княжество еще не раз — в 1370 и 1372 годах.

21 ноября 1937 года впервые прозвучала симфония № 5 ре-минор Дмитрия Шостаковича, которую он написал всего за 3 месяца. Честь исполнить ее выпала Ленинградскому филармоническому оркестру под управлением Евгения Мравинского. Произведение вызвало бурные аплодисменты публики и огромный успех. Как рассказывали зрители, звучавшая симфония вызвала овации со слезами на глазах, длившиеся больше получаса. Пятая симфония композитора стала его ответом на критику властей. В 1936 году под заголовком "Сумбур вместо музыки" в газете "Правде" вышла статья Сталина. В ней в пух и прах он разнес "формалистическую" оперу Шостаковича "Катерина Измайлова", созданную по повести Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". После чего композитор оказался под давлением и опасался, что его постигнет та же участь, что и его друзей, оказавшихся внезапно "врагами народа" и расстрелянных. От него требовали упростить музыку, сделать ее понятной для понимания, приблизить к идеологии соцреализма. Чему он и последовал. Дав написанной симфонии порядковый номер — 5, он в подзаголовок к ней дописал — "Ответ советского художника на справедливую критику".

21 ноября 1991 года приказом президента РСФСР Бориса Ельцина была создана Государственная налоговая служба. Новому ведомству предписывались: ведение контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления налогов, а также своевременное внесение в соответствующие бюджеты налогов и прочих сборов, установленных законодательством. В 2004 году фискальный орган был переименован в Федеральную налоговую службу. Уже 30 лет 21 ноября считается профессиональным праздником сотрудников ФНС.

Французы поднялись в воздух, в Эгейском море утонул "Британик", а на сцену вышла Мирей Матье

21 ноября 1783 года стало знаковым днем в истории воздухоплавания. В этот день в пригороде Парижа французы, химик Жан Франсуа де Розье вместе с другом, маркизом д' Арландом, совершили первый в истории полет на воздушном шаре, созданном братьями Монгольфье. Друзья поднялись более чем на 900 метров и примерно за полчаса пролетели расстояние в 9 км, после чего успешно приземлились. Так человечество научилось летать. Впервые свое изобретение братья Монгольфье представили в июне того же года. Но король Франции Луи XVI запретил им самим отправляться в полет. Сначала испытания проходили без пассажиров, но в сентябре 1783 года в Версале в корзину воздушного шара посадили барана, петуха и утку и отправили их в полет. Шар пролетел 3 км, но на высоте 500 метров прорвался, и все же опустился на землю плавно — пассажиры не пострадали. После знаменательного 21 ноября воздухоплавание получило большое развитие

21 ноября 1916 года госпитальное судно "Британик" буквально за час опустилось на дно Эгейского моря, после того, как налетело на немецкую мину. Из 1 136 раненых и членов команды за счет слаженной спасательной операции погиб только 21 человек. Это те, кто не смог спрыгнуть с кормы, высоко поднявшейся над водой, к тому же у судна еще вращались ходовые винты. Корабль-близнец затонувшего ранее "Титаника" в то время был самым большим судном. "Британик" был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в событиях Первой мировой войны. Он строился как пассажирский лайнер еще до ее начала на смену "Титанику" и имел ряд технических усовершенствований. Но лайнер так не вышел в пассажирский рейс — после завершения строительства его сразу же реквизировало Британское адмиралтейство и переоборудовало под плавающий госпиталь, который мог принимать более 3 тысяч пациентов. За год "Британик" совершил пять рейсов по Средиземному море и вывез около 15 тысяч солдат британской армии.