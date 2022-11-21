Дом престарелых в Японии пригласил на работу детей

Идея у руководства заведения возникла после наблюдения за своими подопечными. Увидев, что пациенты буквально расцветают при виде малышей, решили открыть детские вакансии. С тех пор на лицах пожилых людей все чаще можно увидеть улыбки и слезы умиления. Без вознаграждения не остаются и сами необычные сотрудники – их работа оплачивается подгузниками и молоком.