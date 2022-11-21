Дом престарелых в Японии пригласил на работу детей

Японский дом престарелых нанимает уникальных сотрудников – детей до трех лет, сообщает «МИР 24».
Идея у руководства заведения возникла после наблюдения за своими подопечными. Увидев, что пациенты буквально расцветают при виде малышей, решили открыть детские вакансии. С тех пор на лицах пожилых людей все чаще можно увидеть улыбки и слезы умиления. Без вознаграждения не остаются и сами необычные сотрудники – их работа оплачивается подгузниками и молоком.
«Рабочий день у наших маленьких сотрудников ненормированный. Могут приходить, когда настроение хорошее или в удобное для мамы время. Условия для малышей вполне комфортное. Есть кафе, где можно перекусить. Ну и, конечно, удобная площадка для игр», – рассказал директор дома престарелых Гондо Кимие.