Следы обитания бурого медведя обнаружили в лесу под Клином

"Следы медведя обнаружены в границах природного заказника "Озеро Подтеребово". Это уже не первое вновь выявленное место обитания зверя в этом году", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее следы косолапого уже находили в природном заказнике "Саньковский", а также в Рузе и Шаховской.

В лесах Подмосковья живут от 10 до 15 бурых медведей и держатся они подальше от крупных городов — ближе к границам с Тверью и Смоленском. Обитают мишки и в национальном парке "Завидово".