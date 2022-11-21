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7 часов назад

Следы обитания бурого медведя обнаружили в лесу под Клином

Газета.Ruиещё 2

Новое место обитания бурого медведя обнаружили в Подмосковье. Четкие следы животного биологи нашли в округе Клин, сообщает телеканал "360".

Следы обитания бурого медведя обнаружили в лесу под Клином
Фото: unsplashunsplash

"Следы медведя обнаружены в границах природного заказника "Озеро Подтеребово". Это уже не первое вновь выявленное место обитания зверя в этом году", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее следы косолапого уже находили в природном заказнике "Саньковский", а также в Рузе и Шаховской.

В лесах Подмосковья живут от 10 до 15 бурых медведей и держатся они подальше от крупных городов — ближе к границам с Тверью и Смоленском. Обитают мишки и в национальном парке "Завидово".

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