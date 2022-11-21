Почему КГБ отказался сотрудничать с Майклом Беттани

Экстравагантный офицер британской разведывательной службы МИ-5 Майкл Беттани был весьма неординарной личностью. И если в начале его жизненного пути взбалмошный характер помог ему добиться карьерного роста, то позже он стал причиной, свалившихся на его голову неприятностей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Среди одиннадцати родных братьев и сестёр Майкл Беттани был наиболее робким и стеснительным ребёнком. Сторонясь посторонних людей, он был постоянно погружён в собственный мир и ещё более замкнулся после неожиданного развода родителей. Не особо жаловавший мать мальчик, у которого были прекрасные отношения с отцом, решил, что ему лучше провести остаток детства именно с ним. К слову, с авантюрным и мечтательным Рональдом Беттани из всех чад пожелал остаться только Майкл – они всегда находили общий язык и были на одной волне, желая прославиться и разбогатеть. Но если отец так и не сумел воплотить в реальность свои планы, то сын на ниве тщеславия весьма преуспел.

Чтобы добиться успеха он с жадностью поглощал научную и художественную литературу. В итоге быстро и легко овладевавший знаниями нелюдимый Майкл Беттани без проблем поступил в Оксфордский колледж.

За время обучения он самостоятельно овладел немецким языком, проявлял эрудицию в самых необычных областях знания и заслужил обидное прозвище «Белая ворона».

Отказывавшийся принимать участие в безбашенных студенческих вечеринках, Майкл, тем не менее, не был пуританином и любил исподтишка шокировать публику нестандартными поступками.

Нападение СССР

Заслуживший титул вечно погружённого в книги тихони, Беттани, однажды весьма оригинально отомстил всем своим университетским обидчикам, заставив их нервно метаться по учебному заведению. Дело было тёплым осенним деньком, когда сидя в парке за очередным томом Гёте Майкл увидел, как у проходившего мимо радиотехника колледжа выпали из кармана ключи от кабинета. Воспользовавшись удачным случаем, он подобрал их, незаметно проник к радиотранслятору и голосом диктора BBC зачитал объявление: «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Великобритании! Армады русских танков, неся огромные потери, взломали оборону королевских войск и движутся по направлению к Лондону. С воздуха их поддерживают сотни самолётов! Всем студентам и преподавательскому составу колледжа немедленно укрыться в бомбоубежище!».

Паника, мгновенно охватившая учебное заведение, позволила Беттани благополучно вернуться в парк и, имитируя чтение книги, издевательски наблюдать за обезумевшей от ужаса толпой, даже и не подозревавшей, что именно он является причиной их страха.

Не смогли раскусить его и полицейские, занимавшиеся распутыванием этого странного правонарушения, в результате которого был уволен радиотехник.

О том, что автором этой проделки был он, Майкл рассказал близким людям только после окончания колледжа, где он успел устроить ещё одну провокацию.

Гитлер

На этот раз он действовал открыто, явившись на пацифистскую хиппи-вечеринку в образе Гитлера, облачённого в нацистскую форму со свастикой. Загнав всех в стопор, «тихоня» Майкл врубил на граммофоне фашистские гимны и начал отчётливо чеканить прусский строевой шаг по оксфордскому двору.

Слава, пусть и антигероя, накрыла Беттани с головой, и больше никто из сокурсников не смел смеяться над ним. К тому же, этот дерзкий демарш с ультраправым уклоном, не только не подмочил его репутацию, но и стал судьбоносным, поскольку после неё авантюрный парнишка попал в поле зрения Секретной разведывательной службы МИД Великобритании, предложившей ему сотрудничество.

Карьера в МИ-5

Для выполнения первого задания Майкл Беттани был направлен в Северную Ирландию, где должен был собирать информацию о деятельности главарей и добровольцев Ирландской Республиканской Армии, приравненных к террористам. Успешно справившись с этой миссией, он начал стремительно подниматься по служебной лестнице. Устоять на ней ему не помешал даже скандал, когда будучи в изрядном подпитии он, сопротивляясь попытке полицейского забрать его в участок, громогласно крикнул ему: «Вы не можете меня арестовать, я шпион!».

Как ни странно, но вместо наказания Майкл был повышен и переведён в отдел «К», специализировавшийся на выявлении советских дипломатов, которые работая в Великобритании, передавали секретные сведения в КГБ.

Фатальное стечение обстоятельств

Получение очередного задания совпало с новым этапом в жизни Майкла – он женился на придерживавшейся социалистических взглядов Сэлли, подарившей ему мальчиков-тройняшек.

Но семейная рутина с постоянным безденежьем и болезнью жены, вновь взбудоражила авантюрного Майкла, который для решения проблем не придумал ничего лучшего, чем завербоваться в КГБ.

С этой целью одной тёмной весенней ночью 1983 года Беттани направился к дому Аркадия Гука — резидента КГБ, находившегося в Лондоне в статусе первого секретаря посольства СССР, и опустил в его почтовый ящик письмо с подписью «Коба». В нём он изложил предложение о сотрудничестве, упомянув, что в случае согласия, агенты КГБ должны разместить в воскресном выпуске газеты «Sunday Times» заметку о продаже дома по заявленному Беттани адресу с обозначением часа для обзора вымышленного особняка.

Столь странное послание привело Гука в замешательство, и он предположил, что это, скорее всего подстава английских спецслужб. В этом же его активно убеждал заместитель, а по совместительству полковник КГБ, Олег Гордиевский, к тому времени уже 9 лет занимавшийся государственной изменой, шпионя в пользу Великобритании.

Не найдя в газете ожидаемого объявления, Майкл Беттани решился на крайние меры. Сделав на работе ксерокопии совершенно секретных актов относительно положения в Северной Ирландии, а также документов, где фигурировали имена англичан-лжешпионов, дезинформировавших советскую резидентуру, он вновь попытался достучаться до Гука, подкинув ему в ящик внушительную папку с конфиденциальными бумагами.

Кто знает, как бы сложилась судьба Беттани, если бы мысли Аркадия Гука в тот день не были заняты начинавшимся отпуском, и он не передал это дело на рассмотрение предателя Гордиевского, а действуя согласно инструкции, доложил о случившемся в Москву.

Развязка Двойной агент Гордиевский после вылета Гука в СССР сразу же связался со своим британским покровителем и сообщил о находящихся в его руках интересных документах. Вскоре он вернул их англичанам, а для советских сослуживцев составил акт, о том, что они были сожжены ввиду отсутствия оперативной ценности.

Вычислить «стукача» в данной ситуации было всего лишь делом техники, из всех сотрудников MИ-5 и MИ-6, лишь трое имели доступ к этой информации, и среди них был Майкл Беттани, на одном из корпоративных вечеров в пьяном угаре кричавший, что лучше бы он работал на русских.

Наказание