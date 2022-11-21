Россияне рассказали реальные истории про ужасы сонного паралича

"У меня нередко бывал сонный паралич. Обычно это был чисто черный человек, я значит то от сплю, то ли нет ( жила на тот момент в квартире-студии) и вижу, как проходит мимо меня черный человек и открывает дверцу холодильника и выглядывает из-за нее на меня и в мгновенье он уже на мне и начинает меня душить и все, я вздрогнула и проснулась. В другой раз я чувствовала, что по одеялу кто-то медленно-медленно ползет ко мне. Но самый ужас был, через несколько лет. Я спала у бабушки, всегда с ночником. Просыпаюсь ночью и вижу, что на шкафу сидит черт на корточках и смотрит на меня, короче я закричала, начала звать бабушку, заплакала. Бабушка пришла, легла со мной спать. Мне было 25 лет тогда";