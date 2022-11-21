Россияне рассказали реальные истории про ужасы сонного паралича

Скорее всего, вы или ваши близкие хоть раз находились в странном состоянии сонного паралича.
Сонный паралич — это ощущение, что вы в сознании, но не можете двигаться, которое возникает при переходе человека между стадиями бодрствования и сна. Во время этих переходов вы можете быть не в состоянии двигаться или говорить от нескольких секунд до нескольких минут. Некоторые люди могут также чувствовать давление или ощущение удушья. Сонный паралич может сопровождать другие расстройства сна, такие как нарколепсия . Нарколепсия — это непреодолимая потребность во сне, вызванная нарушением способности мозга регулировать сон.
Все, кто испытывал сонный паралич, долгое время не могут забыть об этом опыте. Так, российские пользователи соцсетей рассказывают на популярных форумах о том, что происходило с ними, когда им пришлось испытать сонный паралич. "Рамблер" расскажет самые интересные случаи.
"У меня нередко бывал сонный паралич. Обычно это был чисто черный человек, я значит то от сплю, то ли нет ( жила на тот момент в квартире-студии) и вижу, как проходит мимо меня черный человек и открывает дверцу холодильника и выглядывает из-за нее на меня и в мгновенье он уже на мне и начинает меня душить и все, я вздрогнула и проснулась. В другой раз я чувствовала, что по одеялу кто-то медленно-медленно ползет ко мне. Но самый ужас был, через несколько лет. Я спала у бабушки, всегда с ночником. Просыпаюсь ночью и вижу, что на шкафу сидит черт на корточках и смотрит на меня, короче я закричала, начала звать бабушку, заплакала. Бабушка пришла, легла со мной спать. Мне было 25 лет тогда";
"Постоянно сорные параличи и такие ужасные, лучше бы чудищ видела. Будто я просыпаюсь делаю свои дела и в один момент понимаю что на самом деле Я сплю. Становится ужасно страшно и становится все сложнее проснуться. Безумный страх что однажды не смогу выйти из этого состояния. Перед маминой смертью было, так же просыпаюсь хочу пойти по своим делам и в комнату мама заходит, а я понимаю что это не она, начинаю материть и прогонять. Она выходит смотрит на меня а у нее глаза огнем загораются и захлопывает дверь. И через несколько дней её не стало.";
"Не так давно случился сонный паралич, да такой жуткий. Я глаза открыла, около меня что-то стоит и смотрит на меня, вот даже не могу описать, что это за существо. Я даже дыхание слышала. Пытаюсь закричать и не могу. Пошевелиться тоже не могу. Я такой ужас испытала, что думала умру просто. Понимаю, что это продолжалось недолго, но мне показалось, что целую вечность. Сама себя начала убеждать, что это сон, что мне нужно проснуться. А когда все закончилось, какой-то странный запах дома ощущала";
""Никогда не верил в сонные параличи... Но это случилось уже второй раз за 4 месяца, и на этот раз на моем лице лежала отрубленная рука, а я не мог пошевелиться и закричать....
Страшно от того, что ты не можешь пошевелиться… По времени это все происходит ровно с 2 до 2:15/30, в другое время ничего нет";
" Раньше частенько были сонные параличи, когда снится адский кошмар, просыпаешься и не можешь пошевелиться, а кошмар продолжается, вон он, в твоей комнате, ты его видишь и оно сидит на тебе. И хоть я уже и прочитала куча научных объяснений, не могу перестать ассоциировать это с чем-то посторонним. Как будто ты побывал в какой-то другой реальности, как в астрале каком-нибудь. И она попыталась прорваться к тебе".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.