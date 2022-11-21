6 фотографий людей, сделанных прямо перед их смертью

Плохая новость: человек внезапно смертен. Хорошая: на этих фотографиях изображены не вы.

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Посиделки с видом на смерть

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Вулканолог — профессия мечты. Сидишь себе целыми днями на живописной высоте, заносишь наблюдения в блокнот, только белки изредка нарушают твой покой, принося орешки к пиву. У 30-летнего Дэвида Джонсона на попечении был вулкан в штате Вашингтон. В мае 1980 года вулканолог первым заметил пробуждение горы, о чем и доложил куда следует, после чего продолжил наблюдения. Как раз тогда был сделан данный кадр, после которого Джонсон не прожил и суток: вулкан взорвался не в той точке, и ученого затопил пирокластический поток.

Пассажирка Харона

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Феноменальная история, которая все еще свежа в народной памяти. «Датский Илон Маск» Петер Мадсен позвал на борт своей субмарины 30-летнюю журналистку Ким Валль. Именно этот момент попал на снимок. С тех пор о ней никто не слышал вплоть до 21 августа 2017 года, когда на берегу было найдено тело с привязанным грузом — оно чудом не утонуло. После долгих поисков удалось отыскать затопленную подлодку Nautilus со следами крови. Мадсен сочинял воистину невероятные байки в свое оправдание. Сейчас он отбывает пожизненное заключение за убийство.

Певец и жнец

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Джон Леннон, известный музыкант и муж знаменитой художницы Йоко Оно, раздает автографы фанатам у отеля 8 декабря 1980 года. Марк Чепмен караулил Леннона с пластинкой Double Fantasy и оказался на снимке справа. Никто не знал, что кроме альбома у него при себе еще и пистолет. Убийца застрелит Джона Леннона не сразу, а через несколько часов, когда тот вернется из студии. Чепмен поджидал жертву на том же месте, топтался и почитывал любимую книжку «Над пропастью во ржи». Он выстрелит четыре раза, и врачи будут бессильны: в больницу артиста привезут уже мертвым. Пластинка с автографом сохранилась: в 2020 году ее выставляли на аукцион за 1,5 миллиона долларов.

Навстречу смерти

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У жителей Нидерландов есть своя история похлеще перевала Дятлова, причем не настолько древняя — 2014 год. Две знойные барышни из Нидерландов отправились потусить в не менее знойную Панаму и забрались глубоко в джунгли без проводника. Их искали всей страной, но нашелся лишь рюкзак с камерой. Все снимки оказались темными, неразборчивыми и не давали ответа на вопрос, что же случилось с девушками? Ответ до сих пор не получен. Зато их последнее селфи лучилось светом и радостью, что делает историю еще мрачнее.

Небеса не подождут

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Певица Дженни Ривера родилась в Калифорнии, будучи мексиканкой по национальности. Она выпустила 13 альбомов мексиканской музыки на испанском, чем и прославилась в обеих странах. Печально, что приходится вспоминать ее совершенно по иному поводу: 9 декабря 2012 года Ривера сфоткалась со своей группой на борту гастрольного самолета. При загадочных обстоятельствах самолет разбился на северо-востоке Мексики, унеся на небеса души семи человек.

Взгляд смерти

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