Какие подвиги совершили первые герои СССР

При учреждении звания Героя Советского Союза в положении о присвоении было сказано, что звание присваивается за выдающиеся подвиги.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Первыми, кому присвоили это высшее звание, были семь лётчиков, спасавших экипаж раздавленного во льдах парохода «Челюскин». Восьмым Героем Советского Союза тоже стал лётчик Михаил Громов. Первыми лётчиками, получившими это высшее звание за боевые заслуги, стали одиннадцать советских пилотов, воевавших в Испании. РЕКЛАМА

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С началом Великой Отечественной войны, когда героизм стал массовым, все награды были жёстко регламентированы.

В 1941 году звание Героя Советского Союза лётчикам истребительной авиации присваивалось за десять сбитых самолётов противника. С 1943-го количество сбитых самолётов возросло до пятнадцати. Пилоты бомбардировочной или разведывательной авиации для получения Золотой звезды Героя должны были совершить тридцать пять боевых вылетов днём или двадцать ночью. Воздушным стрелкам на штурмовиках и бомбардировщиках надо было лично сбить восемь самолётов противника. И не следует думать, что это очень мало: среди стрелков Золотую звезду получили только восемнадцать человек.

Пилоты самолётов штурмовой авиации звание Героя в 1941 году могли получить за десять боевых вылетов. Казалось бы, среди лётчиков-штурмовиков только за 1941-й таких должны быть десятки, учитывая, что Ил-2 к зиме 1942 года стал самым массовым самолётом РККА. Однако в 1941-м только один пилот штурмовой авиации Николай Карабулин получил высшую награду, сделав тринадцать боевых вылетов до сентября 1941 года. До апреля 1942-го ещё три лётчика-штурмовика стали Героями Советского Союза за шестнадцать, восемнадцать и двадцать один боевой вылет. В 1942 году для получения звания Героя необходимо было совершить тридцать боевых вылетов, но реально давали за 40-50. После 1943-го надо было вылететь на задание и вернуться уже не менее восьмидесяти раз. Такие изменения вполне объяснимы. В начале войны немецкая авиация господствовала в небе, штурмовики были одноместными, защищаться им от вражеских истребителей было просто нечем, а свои истребители прикрытие обеспечить не могли. В 1943 году у всех штурмовиков уже были стрелки, прикрывающие их от атак сзади, количество советских истребителей возросло, а немецких уменьшилось, и потери самолётов штурмовой авиации снизились в разы. За годы войны лётчики-штурмовики составили большинство среди Героев в авиации, всего награждено 860 человек, но, конечно, не только за количество боевых вылетов.

Утверждённые нормы не предусматривали, что звание Героя будет присвоено автоматически. Обычно награждали Золотой звездой не только по совокупности каких-либо действий.

Первые три лётчика, получившие звание Героя буквально в самом начале войны (приказ от 8 июля), награждены за воздушные тараны. Это были лётчики-истребители Михаил Жуков, Сергей Здоровцев и Пётр Харитонов. Совершив тараны немецких бомбардировщиков 28-29 июня, все они остались живы. Люди, далёкие от авиации, путают таран с лобовой атакой и считают, что лётчик, таранивший самолёт противника, обязательно погибает, но это далеко не так. Таран подразумевает обычно нанесение удара по самолёту противника крылом или отрубание плоскостей винтом. Этот приём смертельно опасен, но после тарана иногда удаётся посадить свой самолёт, а потом и продолжить на нём воевать. Следует заметить, что звание Героя присваивалось не всем пилотам, сбившим самолёт противника тараном.

За первый ночной таран в войне звание Героя было присвоено Виктору Талалихину, защищавшему Москву в авиации ПВО.

Есть ещё и понятие «огненный таран», когда экипаж направлял подбитый самолёт на войска противника и таким образом уничтожал какой-то объект ценой своей жизни. Первым этот подвиг совершил экипаж под командованием Николая Гастелло. Считается, что в ходе войны этот подвиг был повторен около двухсот раз. Но звание Героя присваивалось не всегда, так как далеко не все подобные случаи были достоверно подтверждены.

Одним из самых известных лётчиков, награждённых Золотой звездой Героя, был сбивший «всего» одиннадцать немецких самолётов Алексей Маресьев. Семь самолётов он сбил, уже летая с протезами.

Двенадцать самолётов (из восемнадцати) сбил, летая с протезами обеих ног, лётчик морской авиации, Герой Советского Союза Захар Сорокин. Звания Героя Советского Союза был удостоен Леонид Белоусов, тоже летавший на истребителе без обеих ног.

Лётчик-истребитель Борис Ковзан сбил двадцать восемь немецких самолётов, причём четыре тараном. После одного из таранов он упал с высоты 6 000 метров с не полностью раскрытым парашютом. Единственный лётчик-истребитель в истории, воевавший без одного глаза и сбивавший самолёты противника. Надо ли спрашивать, за что ему вручена Золотая звезда Героя?