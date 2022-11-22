«Рисуем миры Пелевина»: конкурс к 60-летию писателя

В юбилейный год легенды современной литературы Виктора Пелевина издательство «Эксмо» проводит конкурс, партнером которого выступает портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co).

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Первый этап конкурса завершился 15 октября, российские художники, дизайнеры и поклонники творчества писателя присылали свои обложки и иллюстрации к книгам Пелевина — «iPhuck 10», «Непобедимое Солнце» и «Transhumanism inc.».

Второй этап продлится до 14 февраля 2023 года. Здесь участвуют сборники рассказов «Желтая стрела», «Ананасная вода для прекрасной дамы» и романы «t», «S.N.U.F.F.», «Любовь к трем цукербринам», «Смотритель», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Искусство легких касаний». Работу можно выложить на своей странице «ВКонтакте» или в любом открытом сообществе социальной сети, важно указать название произведения Пелевина и поставить обязательный хэштег #РисуемМирыПелевина.

Еще один способ поучаствовать в конкурсе — прислать работы на электронную почту pelevinbooks@mail.ru, указав тему «Рисуем Миры Пелевина» и написав, почему выбрали именно эту книгу. С техническими требованиями к иллюстрациям можно ознакомиться здесь.

Авторы лучших работ смогут увидеть свои рисунки на обложках и внутри книг, которые выйдут в серии «Народное собрание сочинений Виктора Пелевина» в следующем году.

«Впервые мы провели такой конкурс в 2014 году. Тогда нам прислали более 1500 работ, выполненных в разных стилях и технике. 12 из них стали обложками книг, которые с течением времени превратились в коллекционные издания. Сегодня тираж книг Виктора Пелевина, изданных в «Эксмо», составляет: в бумаге — 4 304 834 экземпляра, в «цифре» — 298 228. Ежегодно в числе самых ожидаемых романов года — новая работа Пелевина, а количество читателей автора только увеличивается. Мы приглашаем к участию профессионалов и художников-любителей со всей России: поговорить с Виктором Пелевиным становится возможным — благодаря языку искусства», — говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Портал «Рамблер», выступающий партнером конкурса «Рисуем миры Пелевина», провел опрос к 60-летию писателя. Среди читателей портала немало поклонников автора, из них большинство мужчин — 67% — и 33% женщин. Особенно популярен Пелевин у людей старшего поколения и менеджеров среднего звена, таких оказалось 37% и 27% соответственно. О новинках любимого автора россияне узнают благодаря СМИ в интернете — 49%, от знакомых — 14% и непосредственно в книжных магазинах — 13%. Самыми известными и читаемыми книгами Пелевина уже много лет остаются «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“», их назвали 44% и 35% опрошенных, соответственно, далее следуют «S.N.U.F.F.» (7%), «Empire V» (5%), «KGBT+» (4%), «Transhumanism Inc.» (3%) и «iPhuck10» (2%).

Большинство респондентов считают, что лучше всего книги Пелевина иллюстрируют работы Сальвадора Дали, им отдали предпочтение 32% участников опроса, на второе место читатели поставили Иеронима Босха (21%), замыкает тройку лидеров Бэнкси (18%). Василия Кандинского и Казимира Малевича выбрали 17% и 12% проголосовавших.