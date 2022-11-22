Рыбак поймал рекордно огромную золотую рыбу весом 30 килограммов

Рыбак из Великобритании выловил во Франции гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов, его улов могут признать крупнейшим в мире. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

42-летний Энди Хакетт рыбачил в Голубых озерах во французской провинции Шампань и поймал рекордно огромную рыбу ярко-оранжевого цвета, которую назвал Морковкой. «Я всегда знал, что Морковка плавает где-то в этих озерах, но никогда не думал, что поймаю ее», — признался мужчина.

Необычная рыба представляет собой гибрид европейского сазана и карпа кои — декоративного вида рыб, который обычно разводят в прудах. Пойманному мужчиной экземпляру около 20 лет. Изначально этот гибрид был заселен в озера около 15 лет назад, чтобы рыбаки могли поймать что-то необычное. С тех пор рыба редко попадалась на удочку, оставаясь практически неуловимой, и постоянно росла.

«Я понял, что это крупная рыба, когда она попалась на крючок и начала водить леску из стороны в сторону. Затем она поднялась к поверхности воды, и я увидел ее оранжевый цвет. Поймать ее было здорово, но это была чистая удача», — рассказал рыбак.

Мужчине потребовалось 25 минут, чтобы извлечь рыбу из воды. После этого Хакетт сфотографировался с уловом и отпустил рыбу в озеро. Британец отпраздновал поимку Морковки чашкой чая.

Уточняется, что вес Морковки на 13 килограммов превышает вес золотой рыбы, которая, как считалось, побила предыдущий мировой рекорд. Ее поймал житель американского штата Миннесота Джейсон Фьюгет в 2019 году.