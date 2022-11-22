5 книг о счастье и добре, которые надо прочитать

Иногда хочется взять книгу, которая сразу окутает вас своей заботой, а доброта героев будет чувствоваться через шелест страниц. С книжной сетью «Буквоед» мы подобрали несколько книг, которые полны трогательных и счастливых историй, за которыми будет приятно провести ни один вечер.

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«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

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Сказка, знакомая каждому из нас с детства. Главный герой ведёт нас в мир сложных и важных вопросов о добре и зле, мудрости, любви и дружбе, красоте и одиночестве. С каждым прочтением эта книга открывает новые смыслы и идеи. «Глаза слепы. Надо искать сердцем», — эта цитата как напоминание того, что необходимо прислушиваться к своим внутренним ощущениям, они всегда направят вас в правильном направлении.

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман

Кто хоть раз не чувствовал себя ворчливым дедулей, даже если вам 20 лет и вы – девушка? Даже самые близкие иногда кажутся придирчивыми занудами, но мы знаем, что за этим кроется любящее сердце и добрая душа. Уве как раз такой: он не ладит с соседями, ворчит и делает замечания. Но однажды в его жизни происходит переломный момент, за которым идёт череда трогательных историй о любви, уличных котах, о том, как наша жизнь влияет на жизнь других.

«Куриный бульон для души. 101 рождественская история», Джек Кэнфилд

«Куриный бульон для души» — это целая серия трогательных книг с вдохновляющими историями, которые основаны на реальных событиях. В преддверии зимы мы рекомендуем обратить внимание на рождественское издание. Для большинства из нас Рождество — значимый праздник, это время чудес, добра и счастья. Рассказы и рассуждения, которые вы прочтёте в этой книге, подарят надежду, окрылят вас и откроют главный секрет счастья.

«Шоколад», Джоанн Харрис

Шоколад – то, что приносит радость в любое время. Обычно вы достаёте сладости во время чаепития, тёплым вечером в кругу близких и родных. В такие моменты каждый из вас открывается и рассказывает, как у него прошёл день, что его беспокоит и вдохновляет. Одноименный роман рассказывает нам историю о том, как молодая женщина Вианн и её дочь переехали в маленький французский городок и изменили быт всех местных жителей. Их шоколадный магазин стал приносить счастье, творить чудеса и менять жизни людей в лучшую сторону.

«Армстронг. Невероятное путешествие мышонка на Луну», Торбен Кульманн